Sony, fournisseur d’Apple et de Google, travaille sur un capteur photo de 100 mégapixels

La plupart des smartphones Samsung haut de gamme sortis ces dernières années sont équipés du capteur photo ISOCELL HMX de 108 mégapixels de la société, et il est possible que le Galaxy S23 de l’année prochaine soit équipé du capteur ISOCELL HP1 de 200 mégapixels, que les ingénieurs de la société ont récemment utilisé pour prendre une photo géante d’un chat. Sony, qui fabrique des capteurs pour des entreprises comme Apple et Google, travaillerait également sur un capteur photo avec beaucoup de mégapixels.

Les clients de Sony, Apple et Google, qui sont à l’origine de certains des meilleurs photophones, semblent privilégier le traitement logiciel par rapport au matériel en lui-même, ce qui explique pourquoi l’iPhone le plus haut de gamme possède toujours un capteur photo de 12 mégapixels. Google a finalement abandonné le capteur Sony IMX363 de 12,2 mégapixels au profit du capteur ISOCELL GN1 de Samsung de 50 mégapixels, et les prochains smartphones haut de gamme d’Apple, l’iPhone 14 Pro et Pro Max, devraient, selon les rumeurs, être équipés d’un capteur photo de 48 mégapixels.

Les optimisations logicielles ne peuvent pas tout faire et, en fin de compte, un capteur de plus haute résolution est théoriquement capable de capturer plus de lumière, ce qui donne à votre smartphone plus de données à exploiter. C’est donc une bonne nouvelle que le premier capteur de 100 mégapixels pour smartphone de Sony soit en développement.

Cette rumeur provient de Digital Chat Station. Apparemment, le capteur fera partie de la série IMX8 de Sony et sera destiné aux smartphones de milieu de gamme.

De plus, Sony a apparemment aussi un nouveau capteur de la série IMX9 en préparation, qui concurrencera le capteur ISOCELL GN2 de 50 mégapixels de Samsung, dont les pixels sont de 1,4 μm. Le Xiaomi Mi 11 Pro a été le premier smartphone à être équipé de ce capteur de 1/1,2 pouce.

De réelles prouesses ?

Le divulgateur a précédemment déclaré que la prochaine caméra de la série IMX9 de Sony serait un capteur de 50 mégapixels qui pourrait être connu sous le nom de IMX989 et qu’il aurait une taille de 1 pouce. Il a également mentionné que le Xiaomi 12 Ultra pourrait être le premier smartphone à venir avec ce capteur. Le Xperia Pro-I 2021 de Sony possède également un capteur de 1 pouce, mais sa résolution est de 12 mégapixels.

La source affirme également que Samsung prépare un capteur plus grand que le capteur GN2, mais n’a pas fourni plus de détails.

Le PDG de la division des semi-conducteurs de Sony a précédemment déclaré que les capteurs photo des smartphones dépasseraient les appareils photo reflex numériques d’ici 2024, et il semble que ces nouveaux capteurs photo plus grands et de plus haute résolution seraient des étapes dans cette direction.