Le capteur d’image de 200 mégapixels de Samsung est présenté dans une nouvelle vidéo

En juillet prochain, Motorola devrait lancer le premier smartphone à utiliser le capteur photo ISOCELL HP1 de 200 mégapixels de Samsung. Le Motorola Edge 30 Ultra est le nom de ce révolutionnaire smartphone, et le nouveau capteur d’image (ainsi qu’une publicité et une promotion opportunes) devrait aider le fabricant de smartphones en plein essor à écouler un certain nombre d’unités de ce modèle très attendu.

Il y a environ une semaine, Samsung a publié une vidéo révélant ce dont le ISOCELL HP1 est capable de faire. Le clip de 83 secondes a été visionné 3,2 millions de fois. Au fait, Samsung veut que vous sachiez que « L’appareil mobile et l’interface utilisateur représentés sont des créations fictives. Aucune simulation d’un quelconque produit réel n’est prévue ». En d’autres termes, les smartphones et le système d’exploitation que vous voyez dans la vidéo ne sont pas réels et ne représentent aucun appareil ou logiciel Samsung actuel ou à venir.

Selon Samsung, le synopsis de l’histoire derrière la vidéo est que « les ingénieurs en charge des capteurs d’images chez Samsung Electronics ont accepté un défi de taille. Ils essaient d’imprimer une photo prise avec le capteur d’image mobile ISOCELL de 200 mégapixels (MP) sur une énorme toile mesurant 28 mètres de large sur 22 mètres de haut (la photo a été prise à l’aide d’une planche d’essai). Cela représente une fois et demie la taille d’un court officiel de la NBA ».

Au cœur de la ville, la toile est déployée et montre l’image à couper le souffle du chat avec l’emblématique logo de Samsung dans le coin supérieur droit, et en bas, on peut voir les mots « Capturé par ISOCELL ». Comment ce défi a-t-il vu le jour ? Minhyuk Lee, ingénieur de l’équipe Sensor Solutions de la division System LSI Business de Samsung, explique : « Je me suis toujours demandé jusqu’où on pouvait aller pour imprimer une image de 200 mégapixels ».

Lee a ajouté que « aussi excitant que cela puisse être, le défi était exigeant, car c’était la première fois que nous montrions la qualité d’un capteur d’image qui n’a pas encore été adopté dans les smartphones ». L’équipe note : « Choisir un chat comme sujet a été une décision difficile. Cela nous a donné beaucoup d’obstacles à surmonter, comme la capture d’un sujet aussi actif avec une planche de test. Cependant, l’équipe a conclu que le sujet devait être quelque chose qui mettrait en valeur un niveau élevé de détails et qui était en même temps un populaire sujet de photographie ».

Un projet de grande envergure

Pondérant son opinion, le photographe Hyunjoong Kim a déclaré : « Je n’en croyais pas mes yeux lorsque j’ai vu l’image brute agrandie à 100 %. J’étais vraiment étonné par le degré de détail. À ce moment-là, j’ai su que tous les préjugés que j’avais pu avoir auparavant concernant la photographie sur smartphone s’étaient révélés faux ». La toile était composée de 12 pièces de tissu séparées, mesurant chacune 2,3 mètres de long, qui ont été recousues ensemble.

L’image du chat a été transportée à l’aide d’un camion et une grue a été utilisée lorsqu’il a fallu déployer la photo sur le côté d’un bâtiment. Une fois la tâche accomplie, le responsable de projet de Samsung a déclaré : « Lorsque l’image a été déployée pour la grande révélation, son énormité m’a vraiment frappé, et pas seulement en raison de sa taille réelle. Au moment où j’ai vu les 200 millions de pixels illustrant les étonnants détails des yeux et de la fourrure du chat, j’ai été submergé par tous les efforts déployés pour développer ce produit final ».

La création d’un capteur d’images de 200 millions de pixels n’est pas un projet que Samsung a entrepris simplement parce qu’il était réalisable. Kaeul et Minhyuk Lee de Samsung ont déclaré que « l’avantage ultime du capteur d’image de 200 mégapixels est de permettre aux utilisateurs de capturer une image qui peut être zoomée et recadrée sans compromettre la qualité de l’image. Le capteur d’image de 200 mégapixels deviendra bientôt la solution optimale pour l’enregistrement vidéo 8K ».

Et si tout se passe comme prévu, les consommateurs auront leur première chance d’utiliser le capteur d’image de 200 mégapixels de Samsung lorsque le Motorola Edge 30 Ultra sera commercialisé le mois prochain.