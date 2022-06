Voici comment vous pourrez déverrouiller un smartphone Android avec une smartwatch

Il y a quelques mois, au CES 2022, Google a révélé qu’elle prévoyait d’introduire une fonctionnalité qui vous permettra de déverrouiller votre smartphone Android avec votre montre Wear OS.

Cette nouvelle option a ensuite été découverte cachée dans une récente version bêta de Google Play Services, portant le nom de Déverrouillage intelligent. Il y avait également une page de paramètres donnant quelques informations sur la nouvelle fonction. Et maintenant, un tweet du rédacteur technique principal d’Esper, Mishaal Rahman, a fourni davantage d’informations sur cette fonctionnalité à venir.

Dans les Google Play Services, Mishaal Rahman a découvert que Déverrouillage intelligent s’appelle désormais Déverrouillage à proximité. Il a également découvert des informations supplémentaires sur la façon d’utiliser la nouvelle fonctionnalité et une animation montrant comment la nouvelle option de déverrouillage fonctionnera.

And here’s that animation in context of the settings screen it belongs to. pic.twitter.com/OeQH09KyI7

