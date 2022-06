OnePlus devrait maintenant présenter un autre smartphone dans la « gamme » OnePlus 10 et les rumeurs font allusion à un OnePlus 10T, marquant ainsi le retour des smartphones « T » de la société. Avant que cela ne devienne officiel, nous avons maintenant quelques détails sur le calendrier de lancement possible du smartphone, son prix, et plus encore.

Un récent rapport de ITHome suggère que le prochain flagship OnePlus 10T ne sera pas aussi cher que les récents smartphones de OnePlus. Il devrait coûter entre 3 000 CNY (~ 426 euros) et 4 000 CNY (~ 570 euros). Il coûtera probablement plus cher sur les marchés internationaux en raison des taxes et des droits, mais tout de même, si cette rumeur est authentique, le OnePlus 10T sera nettement plus abordable que les récents flagships de OnePlus. Si cette information s’avère authentique, ce serait une bonne nouvelle pour beaucoup, car la devise initiale de OnePlus était de produire des smartphones phares abordables. Cependant, les prix des appareils OnePlus ont augmenté de façon exponentielle au fil des ans ! Cela pourrait l’aider à rivaliser avec les meilleurs smartphones de l’année.

Le rapport révèle également que la rumeur OnePlus 10T sera lancée dans la seconde moitié de cette année et pourrait arriver dès le mois prochain. Il faut savoir que ce n’est pas une information officielle et qu’il faut attendre un peu pour avoir une meilleure idée.

Nous avons également un aperçu de la fuite de la fiche technique du OnePlus 10 T. Selon le rapport, le OnePlus 10T sera doté d’un écran d’une résolution full HD+ LTPO 2.0 AMOLED de 6,7 pouces prenant en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 360 Hz et HDR10+, analogue au OnePlus 10 Pro.

Il serait alimenté par le dernier chipset Snapdragon 8+ Gen 1, associé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Une charge rapide de 150 W

Le domaine de la photo devrait inclure une caméra principale Sony IMX766 de 50 mégapixels, un objectif ultra-large de 8 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels. Cette configuration est une version plus allégée de la configuration de caméra 50 mégapixels + 50 mégapixels + 8 mégapixels du OnePlus 10 Pro. Il pourrait tenir la charge grâce à une batterie d’une capacité de 4 800 mAh (plus petite que la batterie de 5 000 mAh du OnePlus 10 Pro) mais avec un support pour la technologie de charge rapide de 150 W, un peu comme le OnePlus 10 R.

Nous pouvons nous attendre à un design analogue à celui du OnePlus 10 Pro avec quelques changements. Il n’est pas tout à fait clair si cette rumeur est basée sur les propres sources d’ITHome ou si le site ne fait que reprendre ce qu’une autre source avait précédemment mentionné.

Se pourrait-il que OnePlus ressente la pression de Nothing, qui est dirigé par le cofondateur Carl Pei et qui est sur le point de lancer son premier smartphone, et qu’il ait décidé de baisser le prix parce qu’il craint de perdre les fans au profit de la nouvelle société ?