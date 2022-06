Microsoft Teams pourrait dynamiser les réunions grâce à l’intégration de jeux

Microsoft Teams pourrait bénéficier d’une nouvelle fonctionnalité surprenante qui pourrait pimenter vos ennuyeuses réunions quotidiennes – même si votre supérieur risque de ne pas apprécier.

Selon The Verge, Microsoft teste actuellement en interne des jeux classiques comme Solitaire et Wordament dans Teams, pour une utilisation spéciale dans les réunions et les scénarios de travail hybride.

La portée de la façon dont ces jeux seront intégrés à Teams est inconnue, et Microsoft n’a pas répondu aux commentaires sur la question. Cependant, il est évident que les titres Xbox ne seront pas intégrés à Teams. Au lieu de cela, vous pouvez vous attendre à voir des jeux d’un autre temps de Microsoft, qui comprend Sudoku, Mahjong, Jewel, et d’autres.

Il est toutefois possible que Microsoft ne déploie pas cette offre pour tout le monde. La version interne de Teams qu’utilisent les employés de Microsoft est généralement très différente des versions grand public et professionnelle, avec des avant-premières des nouvelles fonctionnalités.

En plus de tester des jeux dans Teams, Microsoft joue également avec une idée plus grande qui concerne les plans pour le Métaverse. En s’inspirant de Mesh dans Microsoft Teams et des avatars 3D, Microsoft souhaite apparemment créer un espace virtuel pour les réunions. Selon The Verge, cet espace sera destiné à la socialisation, au réseautage et aux jeux.

D’autres nouveautés

Ce ne serait pas un terrain nouveau pour Microsoft. En plus de traiter d’autres fonctionnalités liées à la Xbox et aux jeux dans Windows 11, la société a précédemment déclaré qu’elle apporterait un menu Jeu au navigateur Web Edge. Ce hub a une fonctionnalité analogue à celle des jeux dans Teams. Teams a été très important pour Microsoft depuis la pandémie. Microsoft s’est efforcée de compléter le service et de l’aider à concurrencer Zoom et d’autres plateformes de communication.

À l’avenir, Microsoft s’efforcera également d’améliorer encore les réunions avec une fonction Partage en direct. Annoncée lors de la conférence des développeurs Build 2022, elle vous permet d’interagir avec des applications partagées dans une fenêtre de réunion Teams, avec la possibilité de zoomer et de dézoomer sur des modèles.