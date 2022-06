L’iPad de 14,1 pouces ne devrait pas être un modèle « Pro »

Les rumeurs qui tournent autour d’un iPad de 14,1 pouces ont évolué. La semaine dernière, l’analyste de la chaîne d’approvisionnement Ross Young a prédit que la potentielle tablette se retrouverait dans la gamme « Pro », et serait équipé de l’écran Mini LED/ProMotion, comme celui que l’on trouve sur l’actuel iPad Pro 12,9 pouces. Aujourd’hui, Young prédit que la tablette de 14,1 pouces n’aura pas d’écran Mini LED ou un écran à taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, selon un rapport de MacRumors.

D’un autre côté, il y a également des rumeurs selon lesquelles l’iPad d’entrée de gamme, qui dispose d’un écran de 10,2 pouces, recevra une grosse mise à niveau avec une connectivité et des spécifications modernes.

Un iPad de 14,1 pouces dépourvu des caractéristiques Pro et de la technologie d’écran de pointe peut sembler un peu déroutant au premier abord. En effet, les gros utilisateurs ne voudraient-ils pas avoir le plus grand écran et toutes les fonctions haut de gamme ? Mais cette décision est tout à fait logique. Apple a récemment annoncé une nouvelle fonction multitâche pour iPadOS, appelée Stage Manager, qui sera disponible plus tard dans l’année et qui bénéficiera d’un espace d’écran supplémentaire.

Il serait dommage de facturer un iPad Pro à un prix exorbitant pour tirer parti du système. Cela dit, les personnes qui apprécieraient le plus un écran plus grand seraient les adeptes d’iPadOS, qui n’aimeraient probablement pas avoir à choisir entre obtenir une dalle d’écran plus grande ou s’en tenir à la magnifique technologie d’affichage du modèle Pro 12,9 pouces.

La décision d’Apple de ne pas inclure un écran de taille maximale sur le modèle de 14,1 pouces pourrait s’expliquer en partie par des considérations liées à la chaîne d’approvisionnement. Si l’on se réfère aux délais de livraison de l’iPad Pro de 12,9 pouces, il semble qu’Apple ait du mal à répondre à la demande pour la tablette équipée de l’écran Mini LED.

Une refonte pour l’iPad d’entrée de gamme

Pour l’iPad d’entrée de gamme d’Apple, l’approvisionnement en panneaux Mini LED ne sera probablement pas un problème pendant un certain temps. Cependant, 9to5Mac rapporte que l’iPad d’entrée de gamme aura droit à un rafraîchissement plus tard dans l’année, qui inclura un écran d’une résolution de 2 360 x 1 640 pixels. L’écran du modèle actuel est de 2 160 x 1 620 pixels, il semble donc probable que l’écran sera légèrement plus grand.

9to5Mac rapporte également que l’iPad mis à niveau rejoindra tous les autres modèles actuels d’iPad en ayant un connecteur USB-C au lieu d’un connecteur Lightning et qu’il aura également des capacités 5G. Il sera également équipé de la puce A14 d’Apple, une amélioration par rapport à la puce A13 du modèle actuel. Le rapport ne mentionne pas si la société va mettre à niveau le design de la tablette en même temps que ses capacités, mais si elle reçoit vraiment un nouvel écran et un nouveau port, il serait très étrange que son châssis ne change pas aussi.

Quant à la gamme d’iPad Pro, Mark Gurman, de Bloomberg, a prédit la semaine dernière qu’elle serait rafraîchie plus tard dans l’année. On s’attend à ce qu’ils soient équipés de la puce M2 qu’Apple a annoncée lors de la WWDC.