Les précommandes du MacBook Pro 13 pouces avec la puce Apple M2 débutent le 17 juin

De nombreuses révélations ont été faites sur la nouvelle puce Apple M2 et sur le MacBook Pro de 13 pouces qui sera utilisé pour présenter le nouveau processeur — sauf quand il sera disponible et combien il coûtera.

Comme les M1 Pro et M1 Max qui l’ont précédé, la puce Apple M2 s’appuie sur la technologie Apple Silicon pour offrir des performances supérieures à celles des modèles précédents. Selon Apple, la nouvelle puce M2 fournira jusqu’à 50 % de bande passante mémoire supplémentaire pour un fonctionnement multitâche plus fluide. Elle peut faire tourner les jeux les plus gourmands en ressources presque 40 % plus vite. Et, il peut gérer plusieurs flux vidéo simultanés en 4K et 8K.

Le prochain MacBook Pro équipé du processeur M2 est construit autour de la nouvelle puce, donc en théorie, il sera une vitrine idéale pour montrer ce que le prochain processeur d’Apple peut accomplir. Mais aussi impressionnant que cela puisse paraître, ce que la plupart des passionnés veulent vraiment savoir, c’est quand ils pourront mettre la main sur l’un d’entre eux.

Une nouvelle annonce d’Apple a clarifié tous les détails importants concernant la sortie du nouveau MacBook Pro 13 pouces avec la puce M2. À partir du vendredi 17 juin 2022, les potentiels acheteurs pourront commander le nouveau MacBook Pro 13 pouces avec la puce M2 sur la boutique en ligne d’Apple, dans les Apple Store, depuis l’application Apple Store et auprès de tout autre revendeur agréé.

Il sera également disponible dans le monde entier. Toutefois, les commandes n’arriveront pas réellement sur le pas de la porte ou dans les magasins avant le vendredi 24 juin.

À partir de 1 600 euros

Les options de commande comprennent deux choix de couleurs — argent et gris sidéral — ainsi que deux ensembles de spécifications matérielles pour 256 Go de stockage interne ou 512 Go. Le modèle de 256 Go aura un prix de 1 599 euros, et le modèle de 512 Go sera vendu 1 829 euros.

Outre l’espace SSD, les deux versions comprennent 8 Go de mémoire unifiée, un écran Retina True Tone de 13 pouces, un Magic Keyboard, une Touch Bar et un trackpad Force Touch. Et les deux modèles sont disponibles dans chacun des deux boîtiers métalliques de couleur légèrement différente.

L’ordinateur portable dispose d’une webcam 720p, de trois microphones de « qualité studio », de haut-parleurs stéréo et de la prise en charge du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.0. Le MacBook Pro 13 (2022) est doté d’une batterie de 58,2 Wh et d’un adaptateur secteur USB-C de 67 W, de deux ports USB 4/Thunderbolt 3 et d’une prise casque de 3,5 mm.