Internet Explorer est mort

Les mises à jour du Patch Tuesday de juin 2022 sont en ligne, ce qui signifie qu’Internet Explorer reçoit les derniers correctifs de sécurité avant d’être complètement retiré.

En d’autres termes, tout bug ou vulnérabilité découverts dans Internet Explorer à partir de maintenant ne sera pas corrigé, car Microsoft retire le navigateur et encourage les utilisateurs à passer à Microsoft Edge.

Cela n’a guère de sens de discuter de l’héritage d’Internet Explorer, mais il fut un temps où il était le navigateur numéro un dans le monde. Cependant, les navigateurs tiers ont évolué à un rythme très rapide, alors qu’Internet Explorer ne l’a pas fait, de sorte que l’application de Microsoft a lentement mais sûrement perdu la bataille.

Maintenant que Microsoft s’investit pleinement dans Microsoft Edge, l’entreprise espère que la transition d’Internet Explorer ne sera pas aussi douloureuse qu’il y paraît.

Microsoft propose un mode IE dédié dans Microsoft Edge, de sorte que les utilisateurs peuvent toujours charger certains sites Web dans ce mode de compatibilité.

Bon débarras

« Si vous êtes un consommateur utilisant Internet Explorer à la maison, nous vous recommandons de passer à Microsoft Edge avant le 15 juin 2022, pour commencer à profiter d’une expérience de navigation plus rapide, plus sécurisée et plus moderne », a déclaré Microsoft dans une précédente annonce. « La bonne nouvelle : vous l’avez probablement déjà sur votre appareil. Recherchez “Microsoft Edge” à l’aide de la boîte de recherche de Windows 10 ou cherchez l’icône. Si vous ne l’avez pas, vous pouvez facilement le télécharger ici. Nous avons également cherché à simplifier la mise à niveau vers Microsoft Edge. Une fois que vous avez choisi de passer à Microsoft Edge, il est facile de transférer vos mots de passe, vos favoris et autres données de navigation d’Internet Explorer en quelques clics. Et si vous tombez sur un site qui nécessite Internet Explorer pour s’ouvrir, Microsoft Edge intègre le mode Internet Explorer pour que vous puissiez toujours y accéder ».

Le temps est venu pour Internet Explorer, mais alors que c’était l’un des principaux navigateurs du monde à un moment donné, il est difficile de croire qu’il manquera à trop de gens de toute façon.