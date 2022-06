L’iPad Pro 2022 se vantera de la puce Apple M2 et la recharge sans fil MagSafe

Apple aurait l’intention de lancer un rafraîchissement de l’iPad Pro qui apportera à la fois la recharge sans fil et la nouvelle puce Apple M2 à la gamme de tablettes d’Apple. Dans la section Q&A de la lettre d’information Power On de Bloomberg, le toujours fiable Mark Gurman affirme qu’une mise à jour de l’iPad Pro sera lancée en septembre ou octobre.

Pour en savoir plus sur la prochaine tablette, Gurman mentionne que nous verrons des mises à jour de l’iPad Pro de 11 pouces et de 12,9 pouces, toutes deux alimentées par la puce Apple M2. La puce de la série M de nouvelle génération a été révélée lors de l’événement WWDC d’Apple au début du mois et a déjà fait son apparition dans le nouveau MacBook Air et le nouveau MacBook Pro de 13 pouces.

Des « mises à niveau du système de caméra » sont également attendues, mais Gurman n’a pas donné de détails sur ce que cela impliquera. Apple pourrait ajouter un autre objectif de caméra, apporter des améliorations au matériel existant à double caméra, ou simplement ajouter de nouvelles capacités logicielles dans le domaine de la photo. Quoi qu’il en soit, attendez-vous à de meilleures caméras sur les iPad Pro de cette année.

Cependant, le changement le plus notable sera la prise en charge de la recharge sans fil. Et, ce n’est pas seulement la recharge normale Qi que nous attendons. En effet, le système de charge MagSafe, qui est déjà utilisé par les utilisateurs d’iPhone, pourrait très bien faire partie de la gamme d’iPad Pro de cette année.

En juin de l’année dernière, Gurman a écrit dans un rapport sur Bloomberg que l’équipe d’Apple expérimentait la recharge sans fil sur l’iPad Pro avec une version du matériel MagSafe utilisé dans les iPhone de la génération actuelle. La recharge sans fil sur un iPad serait certes pratique, mais l’ajout de cette prise en charge entraînera également un changement de conception majeur. Pour faciliter le transfert d’énergie sans fil, Apple aurait l’intention d’abandonner le boîtier métallique au profit d’un panneau arrière en verre pour l’iPad Pro 2022.

Quelques questions sur la conception

Bien sûr, un panneau arrière en verre sur un iPad Pro soulèvera des inquiétudes concernant la durabilité, car le profil plus lourd de la tablette d’Apple par rapport aux iPhone s’avérera être un risque avec la fragilité du verre. Une autre possibilité est qu’Apple pourrait utiliser une découpe en verre pour le logo Apple et adapter la bobine MagSafe en dessous, tandis que la partie restante est métallique.

Il semble que le prochain événement d’Apple à l’automne sera assez chargé, avec de nouveaux iPad rejoignant la gamme d’iPhone 14, et peut-être, de nouveaux Mac avec des versions plus puissantes du Apple M2.

Mais il semble qu’Apple ait des projets de tablettes encore plus ambitieux. La société travaillerait sur un modèle d’iPad Pro plus grand, avec un écran de 15 pouces. Cependant, on ne sait pas si l’iPad Pro plus grand fera son apparition cette année ou l’année prochaine.