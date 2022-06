Microsoft Teams améliore la qualité vocale, l’acoustique et bien plus encore grâce à l’IA

La solution de communication de Microsoft, Teams, devient de plus en plus la figure de proue d’Office et de toute l’entreprise. Il ne faut donc pas s’étonner que la firme de Redmond veuille améliorer Teams avec les technologies les plus modernes, actuellement c’est le tour de la langue dans les appels.

Les deux bonnes années de pandémie ont fait entrer Teams et les vidéoconférences dans la normalité, de nombreux employés utilisent depuis longtemps ce type de logiciel à la maison ou au bureau. Toutefois, la pandémie nous a également appris que tout le monde ne possède pas le même (bon) équipement. En d’autres termes, les différences de qualité de la vidéo et de l’audio sont parfois énormes.

Actuellement, Microsoft veut surtout améliorer la qualité vocale et a fait appel pour cela à ses propres solutions d’IA. Comme le rapporte The Verge, l’entreprise de Redmond revoit fondamentalement la saisie et la transmission audio. Les utilisateurs assis dans des pièces à l’acoustique médiocre devraient en profiter.

Le fonctionnement de l’ensemble est également démontré dans une vidéo : deux des trois améliorations sont expliquées assez rapidement et sont immédiatement compréhensibles. Ainsi, l’IA ou l’apprentissage automatique élimine les problèmes acoustiques : d’une part, les participants à Teams qui sont assis dans des « cavernes » sont corrigés, l’IA élimine la réverbération qu’il y a dans certaines pièces. D’autre part, il existe une suppression classique des bruits, la vidéo en fait la démonstration avec un partenaire de vie qui actionne un bruyant moulin à café en arrière-plan — ce bruit est tout simplement éliminé par Teams.

Une IA qui a beaucoup appris

Pour y parvenir, Microsoft a analysé environ 30 000 heures d’enregistrements vocaux, en utilisant des milliers d’appareils différents et en simulant environ 100 000 pièces. Enfin, une fonction a également été mise en œuvre pour faciliter ou améliorer l’interruption des conversations : lors des appels Teams, il est possible de s’interrompre mutuellement sans qu’il y ait de chevauchements désagréables où l’on ne peut pas entendre son interlocuteur à cause de l’écho.

Toutes ces nouvelles améliorations de Microsoft Teams sont désormais disponibles, ainsi que certaines optimisations d’écran en temps réel pour le texte dans les vidéos et des améliorations basées sur l’IA pour les contraintes de bande passante pendant les appels vidéo ou de partage d’écran.