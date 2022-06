Le design de la Galaxy Watch 5 pourrait vous décevoir, qualifié même de « laid »

La prochaine série de Galaxy Watch 5 de Samsung pourrait ne pas être très esthétique, selon Ice Universe. Samsung s’apprête à abandonner la variante Classic, et avec elle l’emblématique bague tournante physique, et à la remplacer par une variante Pro haut de gamme dont le design, selon la société, s’inspirera de la sportive Galaxy Watch 4.

La source a déclaré que la série Galaxy Watch 5 est devenue « plus laide » et pense qu’elle pourrait être la gamme de montres la plus laide de 2022. C’est une sacrée déclaration, surtout si l’on considère que la gamme Galaxy Watch 4 a été bien accueillie par les consommateurs et qu’elle fait partie des meilleures montres du moment.

La Galaxy Watch 4 est disponible en 40 mm et 44 mm et, selon les rumeurs, sa successeure sera disponible en 40 mm et 42 mm, alors qu’il n’y aura qu’une seule option pour le modèle Pro.

La taille exacte n’a pas fuité, mais étant donné qu’elle devrait avoir une batterie 60 % plus grande que la plus grande variante de la Galaxy Watch 4 Classic (572 mAh contre 361 mAh), on peut supposer que sa taille augmentera considérablement, à moins bien sûr que la prochaine puce de Samsung soit devenue ultra-efficace ou que la prochaine version de Wear OS 3 soit très bien optimisée. Pour référence, la Watch 4 Classic, plus grande, fait 46 mm.

La source avait précédemment indiqué que la Watch 5 Pro aurait de très grands bords, et aujourd’hui il a réitéré que la montre aura de très larges bords et semble également suggérer que son design ne sera pas sans faille.

Vraiment si mauvais ?

Ice Universe a également publié un visuel pour nous donner une idée de ce à quoi ressemblera la Watch 5 Pro, qui semble avoir des bords légèrement plus épais que la Watch 4. Il pense également que l’écart de conception entre les smartwatches de Samsung et les wearables d’Apple va se creuser.

Ice est allé jusqu’à dire que vous ne devriez pas acheter la Watch 5. Alors, la série Watch 5 va-t-elle vraiment être si mauvaise ? La source a adopté un point de vue extrême et, bien que le design puisse être une déception pour certains, il ne faut certainement pas radier les prochaines smartwatches de Samsung pour le moment.