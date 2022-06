Google Maps vous aide désormais à trouver de l’air frais

L’ajout de la couche sur la qualité de l’air, ainsi que de la couche sur les incendies de forêt, fait de Google Maps un outil encore plus utile lors des sorties cet été . « Nous espérons que ces outils vous aideront à vous sentir en sécurité et informé afin que vous puissiez profiter de l’été », déclare Google. Reste à savoir quand elles arriveront en France.

Google Maps n’est pas le seul endroit où vous pouvez voir les données sur la qualité de l’air. L’entreprise a ajouté cette fonctionnalité à plusieurs de ses produits. Vous pouvez également trouver les infos sur l’écran d’accueil du Nest Hub, ainsi que sur Google Search. En outre, le widget At a Glance de Pixel fait également de la place aux données sur la qualité de l’air. Vous pourrez vérifier les informations depuis l’écran de verrouillage et recevoir des alertes si la qualité de l’air de votre région se dégrade à un niveau malsain.

Outre PurpleAir, Breezometer s’occupe également de cartographier la qualité de l’air à l’échelle locale. Depuis le début de l’année dernière, les propriétaires de bicyclettes électriques Cowboy s’appuient sur les données de cette société pour éviter la pollution sur leurs trajets. Cependant, Breezometer utilise des modèles complexes — et non des capteurs physiques — pour atteindre une résolution de données annoncée de 5 mètres.

La nouvelle couche affiche un indice de qualité de l’air (IQA) directement sur la grille de la carte, en utilisant des données gouvernementales recueillies auprès d’agences telles que l’ Environmental Protection Agency aux États-Unis, pour montrer à quel point l’air est sain en général. Mieux encore, elle présente également les données recueillies par le réseau de capteurs de PurpleAir pour signaler les conditions hyperlocales au niveau de la rue. En cliquant sur les relevés de l’IQA parsemés sur Google Maps, on obtient davantage d’informations sur l’impact de la qualité de l’air sur la santé, l’heure et la source du dernier relevé, ainsi que des liens pour en savoir plus.

La couche Qualité de l’air sur Maps est accessible à partir du même menu de couches que celui utilisé pour basculer entre les vues satellites et la carte par défaut. Il s’agit du bouton circulaire situé sous la barre de recherche et le carrousel de catégories de recherche rapide. En appuyant sur ce bouton, vous ferez apparaître le menu des différents types de cartes. Dans le coin inférieur droit, sous la section « Détails de la carte », vous trouverez la couche Qualité de l’air.