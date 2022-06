La bande-annonce de Call of Duty : Modern Warfare II contient des rappels de COD 4

Lors du Summer Game Fest, le gameplay de Call of Duty : Modern Warfare 2 a été montré pour la première fois par Activision. Les joueurs ont pu jeter un coup d’œil à une mission historique du jeu, qui présente des combats d’action réellement impressionnants.

La vidéo montre l’une des missions de l’histoire du jeu, qui réintroduit les joueurs dans l’univers de Modern Warfare. La mission montre une équipe secrète infiltrée dans un cargo. Bien qu’elle devienne périodiquement bruyante, la mission commence par être assez calme et furtive et se transforme en chaos.

Vous pouvez voir la bande-annonce du jeu ici :

Ce jeu n’est pas un remake de Call of Duty : Modern Warfare 2 de 2009, mais plutôt une suite de Modern Warfare de 2019. Cela signifie que ces images proviennent d’une toute nouvelle mission.

Cela dit, il existe des parallèles évidents entre cette nouvelle mission et la mission Crew Expendable de Call of Duty 4 : Modern Warfare, où les joueurs infiltrent un navire et s’enfuient alors qu’il coule. Les similitudes sont ici très claires, et ce n’est probablement pas une erreur. Cela dit, la bande-annonce n’a pas duré assez longtemps pour que l’on puisse voir si le navire coule ici.

Un lancement en octobre

Le jeu a été initialement révélé juste un jour avant la présentation, avec la suite réimaginant les personnages originaux de l’ancienne franchise. Soap, Captain Price, Gaz et Ghost sont tous présents ici. Infinity Ward est resté assez discret sur la perspective de Warzone 2, mais a indiqué que si les fans regardaient attentivement le trailer de révélation d’hier, ils trouveraient des indices.

Call of Duty: Modern Warfare II sera lancé sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC le 28 octobre 2022.