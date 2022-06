Meta revoit ses plans pour ses lunettes AR ainsi que sa gamme Portal

En ce qui concerne Portal, Meta se concentrerait sur le repositionnement du produit en tant qu’appareil professionnel, plutôt que grand public . Selon le rapport, la société ne sortira plus de dispositifs Portal « orientés vers le consommateur ». Le Portal connait quelques difficultés depuis son lancement en 2018, car il n’a jamais percé sur le marché des écrans connectés. La décision de Meta de commercialiser le Portal en tant que produit professionnel s’aligne sur ses récents efforts pour promouvoir l’appareil en tant qu’outil de travail hybride, car les deux plus récents appareils Portal sont compatibles avec Zoom et Microsoft teams.

Le rapport indique que la société avait initialement prévu de lancer la première version de ses lunettes de réalité augmentée, dont le nom de code est Project Nazare, en 2024. Cependant, les employés ont été informés que Meta ne prévoyait plus de commercialiser les lunettes AR en raison de ses efforts pour réduire les investissements lourds dans ses Reality Labs et sa division AR/VR.

Selon un nouveau rapport de The Information, Meta revoit à la baisse ses plans pour ses lunettes de réalité augmentée (AR) et détourne son dispositif d’affichage connecté Portal du marché grand public .