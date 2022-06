La version 22H2 de Windows 11 est déjà disponible en version Release Preview

Microsoft a commencé à distribuer la mise à jour Windows 11 22H2 dans le canal Release Preview. Le canal Release Preview est la dernière étape avant la sortie publique de la plupart des mises à jour de Windows, sauf en cas de bugs imprévus, et il donne aux développeurs, aux entreprises et aux passionnés la possibilité de tester les nouvelles mises à jour avant leur disponibilité générale.

En effet, les entreprises peuvent désormais elles aussi essayer la nouvelle version. C’est la prochaine grande étape vers la disponibilité générale de la mise à jour des fonctionnalités.

C’est ce qu’a annoncé l’équipe Windows Insider dans un bref article de blog. La nouvelle version 22H2 de Windows 11 n’est en fait attendue que pour l’automne, mais elle pourrait être lancée bien plus tôt — car, selon toute apparence, l’équipe Windows a déjà bien avancé sur les nouvelles fonctions et améliorations.

Le moment actuel pourrait convenir, même si Microsoft était alors relativement en avance. Il y a déjà eu des rumeurs selon lesquelles Microsoft ne prévoit pas de publier la mise à jour des fonctionnalités en octobre de cette année.

Microsoft ne s’est toutefois pas encore exprimée à ce sujet, ce qui n’est pas inhabituel. La nouvelle build portant la build 22621 est d’abord mise à disposition dans le canal Release Preview. Cela signifie que les participants au Windows Insider Program for Business peuvent tout d’abord participer au test bêta. Les entreprises clientes sont maintenant invitées à participer au test des versions previews et à envoyer leurs commentaires.

Un lancement prochainement ?

Microsoft adhère à un calendrier moins rigide qu’auparavant lorsqu’il s’agit de proposer de nouvelles applications, des améliorations de l’interface utilisateur et des améliorations mineures des fonctionnalités de Windows 11. Le système d’exploitation a reçu un flux continu de mises au point et de mises à jour d’applications depuis sa sortie en octobre dernier, y compris un lot particulièrement remarquable de mises à jour en février. Mais la mise à jour 22H2 comprend des améliorations plus vastes, une nouvelle exigence de connexion au compte Microsoft pour les nouvelles installations de Windows 11 Pro, de nouveaux paramètres de sécurité par défaut et d’autres changements.

Mais, tous les utilisateurs d’une licence Home peuvent également obtenir la nouvelle build en sélectionnant le canal Release Preview et en recherchant ensuite manuellement la mise à jour dans l’application Paramètres > Windows Update > Mises à jour optionnelles.

Si vous voulez voir ce qu’il y a de nouveau dans la version 22H2 de Windows 11, le moyen le plus simple de l’essayer est d’installer la version Release Preview sur une machine virtuelle sur votre appareil.