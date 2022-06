TikTok vous permet de personnaliser un avatar qui apparaîtra dans vos vidéos

by

by

Le service d’hébergement de vidéos de courte durée, TikTok, permettra désormais aux utilisateurs de créer et de personnaliser des avatars animés à ajouter à leurs vidéos. Cette nouvelle fonctionnalité, baptisée TikTok Avatars, est analogue aux Bitmoji de Snapchat et aux Memoji d’Apple.

Les utilisateurs de TikTok peuvent personnaliser l’apparence de leur avatar afin qu’il leur ressemble. Ils peuvent modifier leur apparence, leurs vêtements, et ajouter des accessoires comme des piercings, des colliers, et plus encore. L’application proposera des modèles prêts à l’emploi qui pourront être ajustés, ou vous pourrez partir de zéro pour créer un avatar unique pour votre compte.

Une fois l’avatar prêt, les utilisateurs pourront les utiliser dans leurs vidéos, avec la possibilité d’ajouter des effets de voix ou même des réactions. À l’instar des Memoji d’Apple, les utilisateurs de TikTok peuvent enregistrer des vidéos dans lesquelles leur avatar copie leurs expressions faciales et leurs gestes.

Les effets vocaux donneront une nouvelle voix à l’avatar, et les utilisateurs peuvent sélectionner un style de voix et parler dans le microphone. Les utilisateurs peuvent même essayer différents styles de voix et sélectionner celui qu’ils préfèrent.

Les utilisateurs peuvent même supprimer l’effet de voix s’ils le souhaitent. Une fois satisfaits du résultat, les utilisateurs peuvent commencer à enregistrer des vidéos. Lorsqu’une vidéo est enregistrée, elle peut devenir un avatar, et elle imitera la façon dont les utilisateurs se déplacent et suivent leurs gestes.

Une option Avatar miniature

TikTok dispose également d’une option Avatar miniature où les utilisateurs peuvent sélectionner un avatar et l’ajouter à leur vidéo. Les utilisateurs peuvent régler la taille de l’avatar miniature et le placer sur leur écran.

Les utilisateurs ont également la possibilité de modifier les réactions de leur avatar miniature en sélectionnant différentes expressions affichées sur leur écran.

TikTok a déclaré qu’elle commencerait à améliorer les avatars pour s’assurer que tous les utilisateurs seront représentés. La société a ajouté qu’elle souhaitait se tourner vers les créateurs pour obtenir un retour et examiner les commentaires de sa communauté. En plus des commentaires de ses utilisateurs, TikTok travaille avec son Creator Diversity Collective pour s’assurer que la fonctionnalité est inclusive.

Mettre en valeur la créativité

Dans un article de blog, la société a déclaré que la nouvelle fonctionnalité d’avatar permettrait aux utilisateurs de mettre en valeur leur créativité et leur donnerait une plateforme d’expression personnelle.

Même si les avatars ne sont pas une nouveauté, l’ajout de cette fonctionnalité sur TikTok donnera aux utilisateurs une nouvelle façon de créer du contenu sur l’application. En plus d’être une nouvelle façon de s’exprimer et de montrer son côté créatif, la fonction pourrait également être utile pour les utilisateurs qui ne veulent pas montrer leur visage en ligne et garder leur apparence privée.