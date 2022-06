WWDC 2022 : Apple pourrait révéler des outils clés pour les casques AR/VR

Ces outils comprendraient l’ajout d’une nouvelle caméra et de nouvelles fonctionnalités vocales , comme la possibilité de déclencher des actions par la voix via Siri ou en scannant des QR codes, ouvrant ainsi la voie à une utilisation mains libres de ces applications. Bien sûr, cela se traduira parfaitement dans le monde de la RA, où l’on ne bénéficie pas de la même commodité en tapant sur des objets sur un écran. Il y a encore moins d’informations sur la manière préférée d’Apple de se déplacer dans le monde de la RA qu’il n’y en a sur son casque.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a été cité à plusieurs reprises pour avoir favorablement parlé de la réalité augmentée (RA), notamment par opposition à la réalité virtuelle, comme étant la prochaine grande nouveauté en informatique. Il a même commencé à intégrer les technologies de la réalité augmentée dans ses plateformes existantes, notamment par le biais de son framework ARKit. À présent, ce n’est plus un secret que l’entreprise développe son propre casque de réalité mixte, mais la date de ses débuts semble glisser d’année en année – et il semble que cela n’arrivera toujours pas cette année, ou du moins pas à la WWDC 2022.

Il pourrait y avoir de nouvelles couleurs pour le nouveau MacBook Air , ou simplement de nouvelles nuances des mêmes teintes. Il pourrait également y avoir des indices sur le passage du prochain iPhone de l’encoche frontale au poinçon (ou double poinçon), mais la plupart de l’attention sera vraiment portée sur iOS 16. Ce sur quoi les sources semblent s’accorder, c’est que le très attendu casque AR et VR d’Apple ne sera toujours pas au rendez-vous cette année. Cela ne signifie pas pour autant qu’elle n’aura rien à proposer pour rassurer les développeurs et les parties prenantes sur le fait qu’elle n’a pas laissé tomber la technologie qu’elle vante depuis des années.