Le casque de réalité mixte d’Apple proposerait du contenu créé par des réalisateurs d’Hollywood

Il arrivera un moment où l’iPhone n’enregistrera plus les énormes ventes auxquelles Apple et ses actionnaires se sont habitués. Quelle sera la prochaine grande nouveauté d’Apple ? Depuis des années, on spécule sur le fait qu’une sorte de lunettes à réalité augmentée remplacerait l’emblématique smartphone d’Apple pour devenir le plus gros vendeur du géant technologique. Il y a environ 5 ans, l’analyste Gene Munster est même allé jusqu’à dire que les lunettes à réalité augmentée d’Apple seraient un jour plus grandes que l’iPhone.

Cela pourrait s’avérer vrai, mais Apple a préparé un produit dont la sortie est prévue avant les fameuses lunettes de réalité augmentée Apple Glass. Il s’agirait d’un casque de réalité mixte VR/AR qui utiliserait à la fois la réalité virtuelle (VR) et la réalité augmentée (AR). La réalité virtuelle crée des environnements fictifs dans lesquels vous pouvez vous immerger.

La réalité augmentée consiste à superposer des données à une image réelle. Un excellent exemple de réalité augmentée en action est la vue en direct de Google Maps, disponible pour les instructions de marche en réalité augmentée. La caméra arrière vous donne un aperçu en temps réel de la route et du trafic devant vous, tandis que la superposition contient des flèches qui vous indiquent dans quelle direction marcher et que d’autres icônes signalent de célèbres lieux d’intérêt à proximité desquels vous allez marcher.

Durant le weekend, le New York Times a écrit qu’Apple se prépare à son prochain grand projet en faisant appel à des réalisateurs de renom pour l’aider à créer du contenu vidéo pour le casque de réalité mixte qu’Apple prévoit de lancer l’année prochaine. D’après les rendus, le casque ressemble à des lunettes de ski et le produit aurait fait le tour du conseil d’administration d’Apple à Cupertino.

Des sources familières avec le sujet ont déclaré au Times que Jon Favreau n’est qu’un des réalisateurs impliqués — il serait chargé de livrer une expérience de réalité mixte basée sur Prehistoric Planet, la série Apple TV+ remplie de dinosaures qu’il a produite. Malheureusement, il ne semble pas que nous puissions nous immerger dans un paysage semblable à celui de Jurassic Park de sitôt.

Un modèle autonome

On suppose que la version du casque qu’Apple finira par commercialiser sera un modèle autonome qui n’aura pas besoin d’être relié à un iPhone ou à une station de base. Lors de la WWDC de ce soir, Apple devrait présenter des outils que les développeurs utiliseront pour rendre leurs applications compatibles avec le casque de réalité mixte. Alors que le système d’exploitation du produit s’appellerait rOS pour reality operating system (un nom que nous avons déjà entendu il y a plusieurs années), l’interface utilisateur offrirait une navigation mains libres selon le Times, qui a examiné plusieurs documents clés liés au projet.

Les fans d’Apple ne semblent pas très enthousiastes à l’idée d’ajouter un casque de réalité mixte à l’enviable écosystème de la société. Il se peut que ces utilisateurs attendent les Apple Glass AR qui sont censés être analogues aux Google Glass. L’idée derrière ce genre de casque est de fournir aux porteurs les mêmes données et la même expérience que les utilisateurs de smartphones peuvent recevoir sur leurs téléphones, mais délivrer par leurs lunettes au lieu d’un écran.

Apple va devoir faire face à des difficultés

Cela semble être ce que Google avait à l’esprit avec sa vidéo Project Glass qu’il a présentée au monde le 4 avril 2012. Les Apple Glass sont encore à quelques années et Apple se demande peut-être encore quel genre de réception un tel dispositif pourrait lui apporter. Vous vous souvenez peut-être que des utilisateurs de Google Glass ont été accusés de prendre des photos de sujets qui ne savaient pas qu’ils étaient photographiés, ce qui a valu aux utilisateurs de l’appareil le surnom peu flatteur de « Glassholes ».

Carolina Milanesi, analyste technologique chez Creative Strategies, a déclaré : « C’est la prochaine frontière. Pour Apple, il s’agit d’une nouvelle expérience informatique et d’une opportunité d’engager les consommateurs avec un appareil et de nouvelles expériences qui s’appuient sur ce qu’ils ont fait avec le contenu ».

La grande question est de savoir si le public aura le sentiment que l’expérience de l’iPhone peut être remplacée ou améliorée en portant constamment un casque ou une paire de lunettes AR.