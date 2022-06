Le MacBook Air 2022 est attendu ce soir à la WWDC 2022, mais dans quels coloris ?

Nous attendons depuis longtemps le MacBook Air 2022, et de nombreuses rumeurs et spéculations indiquent qu’il sera présenté lors de l’événement WWDC d’Apple ce soir. Mais, dans quelles couleurs pouvons-nous nous attendre à ce que l’ordinateur portable soit présenté ?

Des fuites de produits et des rendus non officiels ont suggéré que le nouveau MacBook Air pourrait se présenter dans une gamme de nuances colorées, tout comme l’iMac 2021 qu’Apple a sorti l’année dernière. Mais, une source fiable est intervenue durant le weekend pour suggérer que ce ne sera pas le cas.

Selon Mark Gurman, pour le MacBook Air 2022, nous aurons à nouveau les couleurs standard gris sidéral, argent et or, et le bleu — la « couleur préférée de l’iMac » de Gurman.

The much-reported idea of the new MacBook Air coming in a range of “several colors” is probably exaggerated. Right now it comes in space gray, silver and gold. I wouldn’t expect more than those colors (though the new gold will be more champagne like) plus my favorite iMac color. pic.twitter.com/vYl56FOikg

—Mark Gurman (@markgurman) June 3, 2022