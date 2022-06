Les utilisateurs d’Android obtiennent des autocollants de texte personnalisés et d’autres fonctionnalités

Google a ajouté une foule de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs d’Android, apportant de nouveaux changements pour Gboard et l’accessibilité. De plus, il y a un nouveau changement pour ceux qui utilisent souvent les Google Play Points pour acheter des applications.

Tout d’abord, les nouveaux autocollants de texte personnalisés, qui sont un nouvel ajout à Gboard. Ceux-ci sont le résultat du texte que vous tapez en anglais-US. Cette fonctionnalité a été initialement introduite pour les seuls smartphones Pixel et a maintenant commencé à être déployée pour tous les smartphones Android. Pour rappel, elle a été repérée dans le cadre d’un test en mars dernier.

Un autre changement de Gboard concerne les nouveaux mashups d’emojis pour Emoji Kitchen. Il y a plus de 1 600 nouvelles combinaisons à explorer et cela inclut également les combinaisons sur le thème de l’arc-en-ciel pour célébrer le mois des fiertés. Pour ceux qui ne le savent pas, Emoji Kitchen est une intrigante fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de créer des emojis personnalisés en combinant deux emojis existants.

Pour utiliser cette fonctionnalité, il suffit de taper un emoji (ou deux) dans un message, puis de voir quel genre de mashups vous pouvez traduire en autocollants. Il en résulte des amusantes combinaisons d’emojis et parfois peu conventionnelles, comme un ballon de football fait à partir d’une pastèque.

En ce qui concerne la facilité d’accès, il existe une nouvelle fonction d’amplification du son dans les paramètres d’accessibilité. Elle utilise un smartphone Android pour amplifier et filtrer les sons importants. Cela signifie moins de bruit de fond et un son plus précis. Google a également mis à jour la fonction Lookout, qui fournit des informations sur les environs en utilisant l’appareil photo du smartphone pour les personnes malvoyantes. Elle bénéficie désormais du nouveau mode Images, qui permet de lire la description d’une image lorsqu’elle est ouverte. Il utilise le dernier modèle d’apprentissage automatique de Google pour effectuer cette tâche. En outre, les modes Texte, Documents, Étiquette alimentaire et Exploration ont été encore améliorés.

Des changements des Google Play Points

Enfin, le changement intéressant pour les Google Play Points est qu’ils peuvent maintenant être utilisés pour des achats in-app sans avoir besoin de quitter les applications et les jeux. Les utilisateurs peuvent soit utiliser la totalité des points, soit répartir le paiement entre les Play Points et un autre mode de paiement. Cette fonctionnalité arrivera dans les régions avec le programme Google Play Points dans les semaines à venir.

Toutes ces nouvelles fonctionnalités d’Android finiront par atteindre tous les utilisateurs.