L’Apple Store mis hors ligne avant l’événement WWDC 2022

Les rumeurs concernant le premier casque de réalité mixte d’Apple circulent également depuis des mois. Mais les retards dans le matériel signifient qu’une annonce est peu probable aujourd’hui, et que l’on s’attend maintenant à ce qu’il soit dévoilé plus tard dans l’année.

La tête d’affiche devrait être iOS 16, qui devrait inclure un nouvel écran de verrouillage et des mises à jour d’applications comme Santé et Fitness. iPadOS 16 d’Apple fera également une apparition, les rapports suggérant qu’il sera axé sur les utilisateurs « Pro » et se concentrera sur le multitâche.