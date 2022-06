Mega Drive Mini 2 : Sega présente sa deuxième console de jeu rétro

Sega revient au rétro ! Il y a trois ans, Sega lançait sa première console de retour rétro, même si le chemin vers la sortie de la Mega Drive Mini n’a pas été facile en raison de plusieurs reports. Mais aujourd’hui, un successeur devrait voir le jour et on espère que les choses vont mieux se passer.

En 2016, Nintendo a sorti sa console rétro NES Classic Mini et celle-ci a connu un succès retentissant. Cela a non seulement donné lieu à un successeur direct, la SNES Classic Mini, mais aussi à des imitations par des concurrents comme Sega. Leur Mega Drive Mini n’a certes pas eu autant de succès, mais de nombreuses personnes l’ont tout de même adoptée avec enthousiasme.

Le fabricant japonais de jeux vidéo, Sega, a maintenant présenté sa deuxième mini-console ou console rétro : la Mega Drive Mini 2. Comme le rapporte Video Games Chronicle, celle-ci est basée sur Mega Drive 2 et Mega CD 2 et devrait proposer 50 jeux classiques. Plus que cela : Sega promet également un « mystérieux nouveau travail ».

Sega a confirmé (jusqu’à présent) les jeux suivants :

Silpheed (Mega CD)

Shining Force CD (Mega CD)

Sonic CD (Mega CD)

Mansion of Hidden Souls (Mega CD)

Popful Mail (Mega CD)

Virtua Racing (Mega Drive)

Bonanza Bros (Mega Drive)

Shining in the Darkness (Mega Drive)

Thunder Force IV (Mega Drive)

Magical Taruruto (Mega Drive)

Fantasy Zone (nouveau port Mega Drive)

En surface, la Mega Drive Mini 2 semble offrir un emplacement pour cartouche avec des rabats fonctionnels, mais si elle ressemble à la première Mega Drive Mini, c’est purement décoratif. Il y a également des boutons d’alimentation et de réinitialisation, qui se trouvent également sur l’ancien modèle Mini et fonctionnent comme prévu ici. La Mini 2 est livrée avec une manette, un câble HDMI et un câble USB. Si l’on se fie à l’ancienne console Mini, le câble HDMI sert à se connecter aux téléviseurs et le câble USB à l’alimentation.

Un prix très abordable

La Mega Drive Mini 2 sortira au Japon le 27 octobre de cette année et coûtera 9 980 yens, soit environ 71 euros. Pour l’instant, on ne sait pas si et quand l’appareil est également prévu pour les marchés occidentaux. La première console Mega Drive Mini a été lancée sur le marché en 2019, comme mentionné au début, et comportait alors 42 jeux — le nombre et le choix variaient toutefois selon les régions.

L’annonce de la Mega Drive Mini 2 devrait également être une petite déception pour certains. En effet, le manager de Sega, Yosuke Okunari, a laissé entendre à l’automne 2020 que la prochaine mini-console serait basée sur la Dreamcast — c’est-à-dire la dernière « grande » console du constructeur japonais, qui a encore aujourd’hui une communauté significative de fans.

Si vous souhaitez vous lancer dans le rétro gaming et acheter de vieilles consoles, je vous recommande de vous procurer un véritable téléviseur à tube cathodique.