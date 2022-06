Voici Mozilla Firefox Translations pour les traductions hors ligne

by

Mozilla a introduit un nouvel add-on (sa version des extensions) appelé Firefox Translations. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un outil de traduction, mais l’avantage est qu’il fonctionne hors ligne. L’outil de traduction fonctionne localement et ne dépend pas du cloud.

Firefox Translations fait partie du projet européen Bergamot, auquel participent l’université d’Édimbourg, l’université Charles, l’université de Sheffield et l’université de Tartu. Ce plugin est basé sur des outils de traduction automatique neuronale, qui utilisent l’ordinateur d’une personne pour traduire la saisie requise au lieu d’envoyer les données à des centres de données extérieurs.

Il est suggéré que l’outil télécharge initialement quelques ressources lors de la traduction d’une langue donnée, mais qu’il effectue principalement l’ensemble du processus sans l’envoyer dans le cloud.

Cela rend l’ensemble du processus privé et sécurisé et ne permet pas aux centres de données tiers d’accéder au contenu à traduire, qui peut parfois être important et privé.

Mozilla, dans un article de blog, a déclaré : « Notre solution a consisté à développer une API de haut niveau autour du moteur de traduction automatique, à la porter sur WebAssembly et à optimiser les opérations de multiplication matricielle pour qu’elles s’exécutent efficacement sur les CPU. Cela nous a permis non seulement de développer le module complémentaire de traduction, mais aussi de permettre à chaque page Web d’intégrer la traduction automatique locale, comme dans ce site Web, qui permet à l’utilisateur d’effectuer des traductions de forme libre sans utiliser le cloud ».

Firefox Translations ne prend actuellement en charge que 12 langues, à savoir l’espagnol, le bulgare, le tchèque, l’estonien, l’allemand, l’islandais, l’italien, le norvégien Bokmal et Nynorsk, le persan, le portugais et le russe. Cela peut être un inconvénient et, comparé à Google Traduction, c’est assez peu.

Participez à son élaboration

Mais d’autres langues seront bientôt prises en charge. Pour cela, Mozilla a également introduit un « pipeline de formation complet pour permettre aux enthousiastes de former facilement de nouveaux modèles, contribuant ainsi à étendre la portée du module complémentaire ».

Firefox Translations est désormais disponible sur le Firefox Add-on Store et peut être facilement installé. L’entreprise a également l’intention de recueillir les commentaires des utilisateurs et, par conséquent, invite les gens à remplir un questionnaire disponible dans l’extension.