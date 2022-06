L’application Facebook Messenger ajoute un onglet Appel, à l’instar de WhatsApp

L’application Messenger de Meta est devenue un moyen incroyablement populaire de passer des appels vocaux et vidéo gratuits. Désormais, une nouvelle modification du design rendra le bouton d’appel (légèrement) plus facile à trouver.

Meta, la société mère de Facebook, déploie l’onglet Appel dans l’application Facebook Messenger sur Android et iOS. Cette initiative s’inspire de WhatsApp et facilite les appels audio et vidéo avec les amis et la famille pour les utilisateurs de Messenger. Tous les utilisateurs de Messenger ne verront pas immédiatement l’onglet Appel dans l’application. Mais les chanceux utilisateurs qui le verront le trouveront situé entre les onglets Discussions et Contacts dans la barre inférieure de l’écran de l’application.

Il s’agit d’un subtil changement, mais probablement destiné à faire en sorte que Messenger ressemble davantage à une application de messagerie et d’appel.

Meta a déclaré que la décision d’ajouter les appels sur l’écran d’accueil de l’application Messenger est due à l’augmentation rapide des appels audio et vidéo effectués à partir de la fenêtre de chat d’un autre utilisateur. Meta a constaté que le nombre d’appelants quotidiens a augmenté de 40 % par rapport au début de l’année 2020, lorsque la pandémie de COVID-19 a contraint de nombreuses personnes à travailler à domicile et à organiser des réunions par vidéo et audio. Les utilisateurs de Messenger dans le monde entier effectuent plus de 300 millions d’appels audio et vidéo quotidiennement.

L’onglet Appel de Messenger est le dernier d’une série d’autres produits créés par l’équipe Remote Presence de Meta, notamment Watch Together et AR Effects, qui visent à favoriser des connexions plus profondes entre les personnes et leurs communautés. L’application se rapproche de WhatsApp en ce sens que les utilisateurs pourront appeler leurs amis et leur famille d’une simple pression sur un bouton au lieu d’aller dans leur chat pour lancer des appels depuis le coin supérieur droit de l’écran.

Un service très populaire depuis la COVID

WhatsApp est né du besoin de certains utilisateurs d’appeler des amis et des parents dans d’autres pays sans avoir à payer les frais qui seraient prélevés par leurs opérateurs mobiles si ces appels étaient effectués sur la traditionnelle application Téléphone — à condition qu’ils paient une petite redevance annuelle pour ce privilège. Depuis que Meta a acquis WhatsApp en 2014, les utilisateurs n’ont plus besoin de payer une cotisation annuelle, ce qui signifie qu’ils peuvent appeler n’importe qui dans le monde sans frais supplémentaires.

Facebook a beau perdre en popularité, certaines personnes continuent à utiliser la plateforme et, par ricochet, l’application Messenger. Avec l’onglet Appel qui rend les appels audio et vidéo rapidement accessibles, il sera intéressant de voir la concurrence accrue entre Messenger et WhatsApp.