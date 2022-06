Samsung produirait la deuxième génération de la puce Tensor de Google

by

L’année dernière, nous avons vu Google publier son tout premier chipset mobile sous la forme du SoC Tensor qui alimente sa gamme actuelle de Pixel 6. Bien que le chipset Tensor de première génération n’était pas aussi puissant que le Snapdragon 888 ou l’Apple A15, il avait ses avantages lorsqu’il s’agissait de performances GPU, d’apprentissage automatique et de capacités d’IA.

Maintenant, Google est tout à fait prêt à apporter le chipset Tensor de nouvelle génération avec sa série Pixel 7 plus tard dans l’année, et la dernière rumeur donne un aperçu de la puce à venir.

Selon un récent rapport de DDaily, Google a retenu Samsung pour produire son chipset Tensor de nouvelle génération, vraisemblablement le SoC Tensor 2, avant la sortie de la série Pixel 7 plus tard dans l’année.

Il est également révélé que Samsung utilise l’architecture 4 nm pour développer le SoC Tensor 2. Pour rappel, le chipset Tensor de première génération a également été fabriqué par Samsung en utilisant l’architecture de 5 nm. Cela signifie que le chipset Tensor 2 devrait être plus économe en énergie que son prédécesseur. Toutefois, le rapport mentionne que malgré l’architecture de fabrication améliorée, le Tensor 2 devrait offrir des performances de CPU et de GPU analogues ou légèrement améliorées par rapport au SoC Tensor de première génération. Cela pourrait aider Google à maintenir les prix de ses appareils Pixel 7 analogues aux prix des modèles Pixel 6.

Si l’on ne sait pas grand-chose du processeur Tensor de nouvelle génération, on peut s’attendre à ce qu’il utilise les derniers cœurs de CPU ARM et le dernier GPU ARM. Il pourrait comporter deux cœurs de CPU Cortex-X2, deux cœurs de CPU Cortex-A710 et quatre cœurs de CPU Cortex-A510. Il pourrait également être équipé du puissant GPU Mali-G710 utilisé dans le chipset MediaTek Dimensity 9000.

D’autres détails prochainement

D’autres détails concernant le prochain chipset de Google sont encore inconnus. Mais, nous pouvons nous attendre à ce que certaines améliorations de l’IA soient également étiquetées.

Pendant ce temps, la série Pixel 7, que Google a teasé lors de son événement I/O 2022 le mois dernier, devrait venir avec un design légèrement retouché et de meilleures caméras, mais le même écran que la série Pixel 6. Bien que le géant technologique n’ait pas révélé la date de lancement exacte, il devrait arriver dans le courant du mois d’octobre, aux côtés de la Pixel Watch. Nous attendons plus d’informations sur la série Pixel 7 et le chipset Google Tensor 2 dans les prochains jours.