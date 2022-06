La Pixel Watch de Google ne tiendrait qu’une journée avec une seule charge

La Pixel Watch de Google a fait l’objet de nombreuses rumeurs avant même d’être officiellement présentée lors du récent événement I/O 2022. Nous avons entendu parler de son éventuel processeur, de la capacité de sa batterie, et bien plus encore. Rejoignant la liste des fuites, nous avons maintenant la dernière information, qui a fourni davantage de détails liés à la batterie. Et, elle pourrait vous décevoir.

Un récent rapport de 9to5Google affirme que la Pixel Watch durera une journée sur une seule charge, selon de récentes estimations. Cependant, les conditions menant à cette autonomie ne sont pas connues. On ne sait pas si c’est parce que l’Always on Display (AOD) est activé ou si le suivi du sommeil est activé pendant toute une nuit.

Pour les normes Wear OS, l’autonomie d’une seule journée n’est pas vraiment surprenante. La Fossil Gen 6 peut tenir une journée. Avec les capacités susmentionnées, y compris le GPS activé, cela peut facilement être une autonomie standard pour la plupart des smartwatches.

Cependant, la partie surprenante et plutôt décevante est que la Pixel Watch pourrait ne pas être livrée avec une charge rapide par son « câble magnétique vers USB-C ». Elle devrait prendre environ 110 minutes pour se charger complètement, ce qui est très long… Pour référence, l’Apple Watch Series 7 peut être chargée de 0 à 80 % de charge en environ 45 minutes.

Pour rappel, un précédent rapport a suggéré que la Pixel Watch va se vanter d’une grande batterie d’une capacité de 300 mAh et pourrait offrir une autonomie entre 24 et 48 heures. Il reste à voir si ces estimations seront vraies au moment du lancement ou finiront par changer.

Un lancement à l’automne

En ce qui concerne les autres attentes, la première smartwatch de Google pourrait être équipée d’une puce Exynos 9110 vieille de quatre ans et pourrait être accompagnée d’un coprocesseur pour rendre les performances plutôt fluides. Elle serait également équipée de 2 Go ou plus de RAM et de 32 Go de stockage, ce qui n’est pas rien.

Des fonctions de suivi de la santé, comme un capteur de fréquence cardiaque et un suivi du sommeil, sont confirmées, tandis qu’un tracker SpO2 et d’autres sont prévus. De plus, nous connaissons déjà le design, qui comprend un cadran circulaire et une intégration transparente des bracelets. Le calendrier de lancement de la Pixel Watch est cet automne, aux côtés de la série Pixel 7, mais une date exacte est inconnue.