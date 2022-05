Les spécifications de la Google Pixel Watch ont été dévoilées et sont réjouissantes

Google a déjà confirmé que la Pixel Watch arrivera cet automne en montrant son teaser lors de l’événement I/O 2022. Alors qu’actuellement, nous savons seulement à quoi elle ressemblera, des rumeurs ont commencé à apparaître pour révéler ses composants internes. Il a récemment été spéculé que la montre sera livrée avec une puce âgée de quatre ans.

Aujourd’hui, d’autres détails sont arrivés et cela pourrait être une bonne nouvelle pour beaucoup.

Un rapport de 9to5Google corrobore la présence de la puce Exynos 9110 de Samsung, qui est une puce de quatre ans. Cependant, il est également révélé qu’elle sera accompagnée d’un coprocesseur pour gérer diverses tâches sans surcharger la puce principale.

Ce sera analogue à la façon dont le Snapdragon Wear 4100+ utilise un processeur secondaire pour gérer la fonctionnalité Always-on Display (AOD) et d’autres tâches. Si tel est le cas, nous pouvons nous attendre à un boost sur la partie performance, qui a été autrement remise en question lorsque le précédent rapport est arrivé.

Cela dit, nous ne savons pas si Google prévoit d’apporter un coprocesseur de marque Tensor pour cela et la grande question est de savoir si cette information est authentique.

Il est également suggéré que la Pixel Watch sera livrée avec 32 Go de stockage embarqué, ce qui est beaucoup si nous le comparons aux options de stockage fournies par diverses smartwatches à l’heure actuelle. On peut supposer que cette capacité de stockage aidera à télécharger des chansons à partir d’applications comme Spotify et même YouTube Music, qui est récemment arrivé sur Wear OS pour le streaming musical direct.

2 Go de RAM ou plus

Et puis, on s’attend aussi à davantage de RAM. Le rapport révèle que la Pixel Watch pourrait être livrée avec 2 Go de RAM ou même plus, ce qui est plus que ce que la Galaxy Watch 4 de Samsung offre. Cela pourrait encore améliorer les performances de la Pixel Watch et peut-être que l’utilisation d’une vieille puce ne sera plus un problème !

Diverses fonctionnalités liées à la santé comme un capteur de fréquence cardiaque, un capteur SpO2 et des charges sont assez évidentes. Mais, nous avons encore besoin de plus de détails concrets, car ce que nous entendons maintenant sont des rumeurs.