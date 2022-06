Avec Stranger Things 4, Netflix peut se rassurer !

Netflix a finalement reçu de bonnes nouvelles, grâce à la saison 4 de Stanger Things, la série préférée des fans. La quatrième sortie de l’effrayante série, plus précisément Stranger Things 4, Volume 1, a enregistré un record de 286,79 millions d’heures de visionnage au cours de son premier week-end, selon les systèmes de mesure internes de Netflix.

Les gens quittent peut-être les plus grands services de streaming du monde, mais des millions de personnes sont restées pour voir Eleven, Mike Wheeler, Will Byers, Dustin Henderson, Lucas Sinclair et le reste de la bande d’Hawkins affronter un tout nouveau monstre. Mardi, Netflix a qualifié ce succès de « plus gros week-end de première pour une série TV en langue anglaise sur Netflix ».

Stranger Things 4 has been running up that hill since Friday, becoming the biggest premiere weekend ever for an English language TV show on Netflix with 286.79 million hours viewed globally!

It also skyrocketed to the 001 spot in 83 countries — another premiere weekend record! pic.twitter.com/2mRiT5XQLT

