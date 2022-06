Garmin lance les montres Forerunner 955 et 255 avec de nouvelles fonctions de course

Après avoir lancé avec succès une série de wearables plus tôt dans l’année, Garmin a annoncé aujourd’hui de nombreux ajouts à la gamme Forerunner. En effet, juste à temps pour la Journée mondiale de la course à pied, et après des mois de spéculation, Garmin a présenté ses séries de montres Forerunner 955 et 255.

Avec un total de six montres, l’entreprise a dévoilé deux modèles 955 — la Garmin Forerunner 955 Solar et une option non solaire — tandis que la série 255 comprend les 255 et 255 s en options musicales et non musicales. Les coureurs assidus peuvent désormais opter pour la recharge solaire, le GPS multibande et bien plus encore.

Garmin Forerunner 955 Solar

Pour la première fois, une montre de course Garmin est dotée d’une fonction de recharge solaire. La Forerunner 955 Solar est équipée d’une lentille de charge solaire Power Glass (la même que celle utilisée sur les modèles Fenix 7 Solar et Instinct 2 Solar), offrant aux utilisateurs jusqu’à 49 heures d’autonomie en mode GPS, ou 20 jours d’utilisation en mode smartwatch.

La Forerunner 955 dispose également d’un écran tactile couleur toujours actif. Cet écran tactile complète (plutôt que de remplacer) le design traditionnel à cinq boutons de Garmin.

À l’intérieur, les points forts sont le GPS multibande, la préparation à l’entraînement et le statut VRC qui permet aux utilisateurs de suivre la variabilité de la fréquence cardiaque pendant la nuit pour mieux comprendre la récupération. Avant le jour de la course, la Forerunner 955 offre également une préparation aux événements grâce à un nouveau widget Course. Celui-ci affiche la météo du jour, les prévisions de performance et un compte à rebours jusqu’au coup de pistolet de départ.

Elle suggère également des séances d’entraînement quotidiennes adaptées à votre plan d’entraînement. De même, Garmin a ajouté à la série un rapport matinal personnalisable qui fournit des informations sur le sommeil, la récupération, l’entraînement et le VRC de l’utilisateur, ainsi que la météo du jour et une suggestion d’entraînement.

Et pendant votre course ? Les nouvelles informations en temps réel sur l’endurance aident les athlètes à surveiller et à suivre leur effort à mi-course (ou à vélo). De plus, pour les athlètes qui associent leur appareil à d’autres accessoires, la Forerunner 955 (ainsi que la Forerunner 255 ci-dessous) dispose de la fonction Native Running Power qui permet aux utilisateurs de recevoir des mesures en temps réel de leur puissance d’effort directement sur leur montre lorsqu’ils utilisent le Running Dynamics Pod ou le HRM-Pro de Garmin.

Ces fonctions s’ajoutent aux nombreux outils de santé et de bien-être que l’on trouve généralement sur les montres Garmin, notamment un oxymètre de pouls, le système Body Battery, le suivi du cycle menstruel et de la grossesse, les notifications sur le smartphone, etc. Les acheteurs peuvent se procurer la Forerunner 955 Solar dès maintenant sur Garmin.com au prix de 649,99 euros. Si l’exploitation de la lumière du soleil n’est pas une priorité, Garmin propose également une version sans charge solaire pour 100 euros de moins.

Garmin Forerunner 255

Heureusement, le modèle le plus cher de Garmin n’est pas la seule gamme à être mise à nuveau aujourd’hui. La société a également annoncé une nouvelle famille d’appareils Forerunner 255. La série comprend deux options de taille et des modèles spécialisés avec un espace supplémentaire pour le stockage de la musique. Les Forerunner 255 et 255 Music sont disponibles dans des boîtiers de 46 mm, tandis que les Forerunner 255 S et 255 S Music sont proposés dans des boîtiers de 41 mm.

Parmi les améliorations apportées à la gamme, on note une augmentation spectaculaire de l’autonomie de la batterie. Selon Garmin, les nouveaux modèles peuvent fonctionner jusqu’à 14 jours en mode smartwatch ou jusqu’à 30 heures en mode GPS. Garmin a également ajouté un GPS multibande pour des données de course plus précises, le suivi de la VRC pendant la nuit, l’endurance en temps réel et les mesures de la puissance de course mentionnées ci-dessus, ainsi que Garmin Pay pour les paiements sans contact.

Dans l’ensemble, les nouvelles montres s’appuient sur une génération précédente déjà réussie pour proposer une liste de fonctionnalités qui ne s’arrête pas là. Les triathlètes seront ravis de constater que la Forerunner 255 dispose désormais de nouveaux modes d’activité de triathlon et multisports complets. Les utilisateurs peuvent désormais passer d’une activité à l’autre tout au long d’une séance d’entraînement multisport.

La Forerunner 255 et la Forerunner 255 S sont toutes deux disponibles dans une variété de couleurs pour 349,99 euros. En noire ou blanche, la Forerunner 255 Music et la Forerunner 255 S Music sont disponibles pour 399,99 euros. Vous pouvez trouver ces montres en vente sur Garmin.com.