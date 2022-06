TikTok veut offrir une expérience visuelle moins encombrée

La populaire application TikTok a annoncé le 31 mai qu’elle testait une nouvelle fonctionnalité qui permettra à ses utilisateurs de faire défiler leur timeline sans aucune distraction. Selon TechCrunch, l’application développe une fonctionnalité appelée « Clear Mode ». Cette fonctionnalité est actuellement testée par certains utilisateurs de TikTok. Comme vous pouvez l’imaginer, « Clear Mode » supprime les autres éléments normalement visibles sur une timeline, comme les boutons et les légendes.

Cette fonctionnalité a été découverte par Matt Navarra, consultant en réseaux sociaux, qui a partagé quelques captures d’écran sur Twitter. Selon Navarra, une fois la fonction Clear Mode activée, les utilisateurs ne verront que les vidéos sur leur timeline. Les autres informations, telles que les noms d’utilisateur, les informations audio, les légendes, les commentaires et autres, disparaîtront.

TikTok is testing “Clear Mode” for a distraction-free viewing experience https://t.co/HmEur1qfDa pic.twitter.com/jAIUC6vFse —Matt Navarra (@MattNavarra) May 26, 2022

Les utilisateurs de TikTok qui font partie des tests et ont accès à la nouvelle fonctionnalité verront l’option lorsqu’ils tiendront leur écran. Le paramètre du mode « Clear » est accessible depuis le bouton « Ajouter aux favoris ».

Une fois que la fonctionnalité sera déployée dans le monde entier, elle pourrait être un excellent ajout pour ceux qui veulent une timeline plus propre et ceux qui veulent simplement se concentrer sur ce qu’ils regardent.

Cette fonctionnalité peut également être utilisée pour supprimer les légendes et les noms d’utilisateur qui recouvrent certaines parties de la vidéo. Les utilisateurs n’auront plus à recadrer la vidéo pour se débarrasser des distractions, car la fonction « Clear Mode » peut facilement le faire pour eux. TikTok n’a pas partagé beaucoup d’informations sur la nouvelle fonctionnalité, car elle est encore en test limité, et il pourrait y avoir quelques ajustements avant qu’elle ne soit déployée à plus d’utilisateurs.

Parfait pour les vidéos longues

Le fait que TikTok ajoute cette fonctionnalité est une preuve supplémentaire que la société se concentre davantage sur les vidéos plus longues — au cours de l’année dernière, la durée maximale des TikTok est passée d’une minute à 10 minutes. Bien que l’interface utilisateur soit un peu gênante pour une vidéo de 30 secondes, je ne pense pas que beaucoup de gens aient envie de regarder quelque chose pendant 10 minutes alors que le contenu principal est couvert par des boutons et des textes et icônes en mouvement constant.

Mais, le « Clear Mode » n’est pas la seule fonctionnalité sur laquelle travaille l’application. TikTok travaille également sur des jeux HTML5 qui seront bientôt ajoutés sur la plateforme. Cette fonctionnalité de jeux mobiles LIVE qui permettra à ses créateurs de mieux interagir avec les fans et de faire du livestreaming en même temps. TikTok travaille également sur un moyen permettant à ses utilisateurs d’identifier les commentaires qu’ils jugent inappropriés grâce à un bouton privé de désapprobation.