Voici le premier possible look sur le Nothing Phone (1) !

Si nous avons eu quelques détails sur le design et maintenant, nous venons peut-être d’avoir le premier aperçu du design officiel du Nothing Phone (1).

Depuis que Carl Pei a confirmé le lancement du très attendu Nothing Phone (1) le mois dernier, nous avons vu de nombreux rapports suggérant la date de lancement, et le prix du futur appareil. Nous avons même eu quelques détails sur le design et maintenant, nous venons peut-être d’avoir le premier aperçu du design officiel du Nothing Phone (1).

Une personne réputée a récemment partagé une image sur SlashLeaks, montrant le possible design final du premier smartphone de Nothing. L’image, partagée par le contributeur Piyush Bhasarkar, montre le design avant et arrière d’un smartphone non spécifié sur un écran Mac. Vous pouvez la regarder ci-jointe juste en dessous.

Dans l’image ci-dessus, il semble que le Nothing Phone (1) a été présenté lors d’une vidéoconférence. En regardant de plus près le smartphone, nous pouvons clairement voir l’avant de l’appareil avec un écran presque sans bords et un trou central en haut pour la caméra frontale. Bien que l’arrière du smartphone soit un peu flou, nous pouvons seulement voir le module vertical de la caméra arrière, probablement avec une configuration à trois caméras.

Pour ceux qui ne le savent pas, Carl Pei et Tom Howard, le responsable du design de Nothing, ont déjà révélé de nombreux détails concernant le design du Nothing Phone (1).

Il est confirmé qu’il sera doté d’un boîtier transparent, comme les ear (1), mettant en évidence certains (sur 400) des principaux composants internes de l’appareil, notamment la bobine de recharge sans fil et le module de la caméra arrière.

Une annonce cet été

L’équipe de conception s’est apparemment inspirée du plan de métro de New York de 1972 conçu par Massimo Vignelli et Bob Noorda pour le design physique du Phone (1). En ce qui concerne les entrailles, il n’y a pas beaucoup d’informations disponibles pour le moment, à part le fait qu’il serait alimenté par un chipset Snapdragon, très probablement le dernier SoC Snapdragon 7 Gen 1. D’autres rumeurs à son sujet suggèrent que le Nothing Phone (1) sera doté d’un écran à 90 Hz, d’une triple caméra avec un capteur principal de 50 mégapixels et d’un système de recharge sans fil.

Il est également confirmé qu’il sera disponible exclusivement sur Flipkart dès son lancement et qu’il fonctionnera sous le système d’exploitation Nothing OS, qui peut être essayé depuis le Nothing Launcher, déjà disponible pour les appareils Android. Le smartphone devrait être annoncé cet été, mais on attend toujours une date précise.