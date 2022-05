Apex Legends Mobile a gagné 4,8 millions dollars pour la première semaine de sa sortie mondiale

Ainsi, les revenus de la première semaine d’Apex Legends Mobile ne sont certainement pas mauvais, mais ils sont inférieurs à ceux de la première semaine de COD Mobile, car ce dernier a gagné la somme énorme de 14,8 millions de dollars dans les sept premiers jours de sa sortie en 2019. Cependant, il convient de noter que Apex Legends Mobile a gagné beaucoup plus que les gains de la première semaine de PUBG Mobile, soit 600 000 dollars. À l’avenir, EA et Respawn devraient introduire davantage de Légendes (personnages), de nouveaux pass de combat et d’autres événements en jeu pour stimuler les flux de revenus du titre.

Les autres sources de revenus d’Apex Legends comprennent le Battle Pass « Prime Time », la boutique en jeu et les articles cosmétiques tels que les skins d’armes et de légendes.

Depuis qu’EA et Respawn ont confirmé la sortie de leur jeu de Battle Royale ultra-populaire Apex Legends sur les plateformes mobiles en 2020, les joueurs attendaient avec impatience sa sortie officielle au milieu de tests bêta fermés et de lancements soft retardés au cours des deux dernières années.