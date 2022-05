Microsoft travaille sur les bulles de chat de Teams pour iOS et Android

Microsoft a récemment confirmé qu’elle travaillait sur des bulles de chat pour Android et iOS dans Teams, une fonctionnalité qui a également déjà fait ses débuts sur le bureau.

Si cette fonctionnalité ne semble pas très importante au premier abord, elle est en fait très pratique pour les utilisateurs de Teams qui souhaitent garder une trace des messages entrants lorsqu’ils sont en communication.

Étant donné qu’elle est spécifiquement destinée aux appareils mobiles, cette fonctionnalité facilite évidemment la lecture des messages sans quitter l’écran d’appel.

Microsoft n’a pas révélé quand exactement elle veut lancer les bulles de chat pour iPhone et Android, mais comme Neowin l’a observé, la société a confirmé sur la page de la feuille de route de Microsoft 365 qu’elle travaille déjà sur cette mise à jour.

Dans le même ordre d’idées, Microsoft a récemment lancé l’application Teams dans le Microsoft Store, ce qui permet aux utilisateurs de Windows de maintenir plus facilement l’application à jour dans sa dernière version.

Teams dans le Store

« Le Microsoft Store propose presque tout ce que vous pouvez désirer pour votre appareil Windows, y compris les derniers jeux, les films et séries TV populaires, les logiciels de création et les applications. C’est aujourd’hui l’une des applications les plus utilisées sur les PC, et les clients nous disent qu’ils apprécient le côté pratique et rassurant du Microsoft Store par rapport aux risques liés à l’installation d’applications à partir du Web. Le Microsoft Store est désormais plus rapide à ouvrir et à naviguer entre les pages que jamais. En outre, la bibliothèque remaniée vous aidera à suivre les applications et les mises à jour que vous avez installées », explique Microsoft.

Toutefois, il faut savoir que les utilisateurs de Windows 11 ne peuvent installer Teams à partir du Microsoft Store que pour les comptes professionnels et scolaires. Les comptes personnels ne sont disponibles que pour les utilisateurs de Windows 10 qui téléchargent l’application Teams depuis le Microsoft Store.