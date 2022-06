La photo de l’étui de protection du Galaxy Z Fold 4 confirme les modifications

Les photos d’un étui de protection confirment les nouveaux ratios du Galaxy Z Fold 4. Le prochain smartphone pliable de Samsung apportera des améliorations légères, mais tangibles, aux dimensions de l’appareil.

Alors que nous nous rapprochons de la sortie très attendue de la gamme de smartphones pliables pour 2022, les spéculations et les fuites sont de plus en plus nombreuses. Plus tôt dans la semaine, les ajustements du pli du Z Fold 4 ont occupé le devant de la scène.

Cette fois-ci, la toute dernière information concerne un aspect majeur du smartphone pliable — les ratios de l’écran. Les ratios du Galaxy Z Fold 4 resteront non conventionnels, au mieux. Ces changements sont loin d’être révolutionnaires, mais constituent tout de même un autre pas dans la bonne direction.

Alors que les rapports d’aspect exacts restent encore dans le domaine de la spéculation, une photo partagée sur Twitter par IceUniverse montre que des ajustements aux dimensions sont prévus. En plus des différents ratios de l’écran, la photo confirme également que le Galaxy Z Fold 4 sera également plus fin dans une certaine mesure.

Compared with the Fold3 protective case, the Fold4 screen ratio is improved. pic.twitter.com/a43p6zrcu5 — Ice universe (@UniverseIce) May 27, 2022

Les ratios anormaux du Galaxy Z Fold ont longtemps été le principal obstacle pour que l’appareil exécute efficacement son fantasme de smartphone/tablette 2-en-1. Un écran déplié plus étroit est ce qui détermine en fin de compte si l’appareil peut vraiment rivaliser avec les tablettes plus petites.

Beaucoup espéraient voir une amélioration plus sensible des dimensions du Galaxy Z Fold 4. Ces ajustements ne sont pas à la hauteur de l’amélioration majeure que beaucoup souhaitaient voir. Néanmoins, elles confirment que Samsung poursuit ses efforts dans cette direction — bien qu’à son propre rythme.