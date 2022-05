Build 2022 : Microsoft veut inciter les développeurs à utiliser le Microsoft Store

Si vous êtes quelqu’un qui aime débloquer l’expérience Windows 11 et décharger la recherche Windows des résultats inutiles, vous pouvez ajouter une autre fonctionnalité à cette liste. Comme annoncé à la Build 2022, vous commencerez bientôt à voir des résultats de recherche provenant du Microsoft Store. En tapant le nom d’une application dans la barre de recherche Windows, sa liste apparaîtra (si elle est disponible dans la boutique) et vous pourrez la télécharger en cliquant sur le bouton « Obtenir de la boutique », sans interrompre votre flux.

Si l’accès à un plus grand nombre d’applications via le Store est une bonne chose, la meilleure nouveauté est la fonction « Restaurer les applications » . Comme son nom l’indique, elle vous permettra de restaurer les applications installées par le Microsoft Store lors du passage à un nouvel appareil. « Cela aidera également les développeurs à conserver leurs clients sans avoir à leur rappeler de retélécharger leur application », explique Microsoft.

Une fois les applications disponibles sur le Microsoft Store, les développeurs ont également accès à d’importantes statistiques et données sur les téléchargements et l’utilisation par les utilisateurs.

La marque a également confirmé la fin du programme de liste d’attente pour les applications Win32 dans le Microsoft Store . Cela permettra d’assurer la compatibilité de davantage d’applications avec le Microsoft Store, notamment celles qui fonctionnent sous C++, WinForms, WPF, MAUI, React, Rust, Flutter et Java — pour autant qu’elles fonctionnent sous Windows.

Avec la sortie de Windows 11 l’année dernière, la société a repensé le Microsoft Store de fond en comble. C’était l’une des meilleures nouvelles fonctionnalités de Windows 11 et elle a été réimaginée pour offrir un support pour les applications UWP, PWA, Win32 et même Android. Hier, lors de la conférence des développeurs Build 2022 , Microsoft a annoncé une pléthore de nouvelles fonctionnalités pour le Microsoft Store.