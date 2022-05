Grâce à toutes ses fonctionnalités, Google Maps est sans doute l’une des applications les plus importantes de votre smartphone. Vous avez besoin de vous rendre d’une ville à une autre en utilisant l’itinéraire le plus rapide possible ? Google Maps le fera pour vous. Vous avez besoin de trouver un lieu d’hébergement ? Un endroit où manger ? Faire le plein d’essence ? Visiter un site célèbre ? Voilà autant de choses que Google Maps peut vous aider à trouver.

Google rapporte qu’une fonctionnalité de la version de bureau de Google Maps sera bientôt disponible sur la version mobile. Il s’agit d’une fonctionnalité plutôt cool qui s’inspire de Google Street View.

Ce dernier a maintenant 15 ans et dispose d’une bibliothèque de plus de 220 milliards d’images provenant de plus de 100 pays et territoires. Et comme Google conserve toutes les images créées pour Street View, il peut créer une sorte de machine à remonter le temps en vous montrant des photos d’un lieu au fil des ans, à partir de 2007.

Sur la version de bureau de Google Maps, les utilisateurs ont pu observer la création de structures au fil du temps. Cette fonctionnalité est exclusive à la version de bureau de Google Maps depuis 2014. Depuis hier, Google a commencé à mettre à jour cette fonctionnalité Street View « Time Machine » sur les versions Android et iOS de Google Maps.

Pour voir si cela fonctionne sur votre smartphone maintenant, allez dans Street View et ouvrez n’importe quel lieu. Touchez la photo et si vous avez installé la dernière version de Google Maps, vous verrez s’afficher davantage d’informations sur le lieu ainsi qu’une option permettant de voir d’autres dates.

Une nouvelle caméra Street View

Google cherche également à élargir sa collection de photos Street View grâce à une nouvelle caméra Street View qui prendra des photos dans des endroits où les célèbres voitures Street View ne peuvent pas passer. Bien que les nouvelles caméras aient la taille d’un petit chat, elles ont la même résolution, la même puissance et les mêmes capacités de traitement que les caméras utilisées sur les véhicules Street View de Google. Les nouvelles caméras sont modulaires et peuvent accueillir de nouveaux composants tels qu’un capteur LiDAR qui peut aider à enregistrer les identifications de voies et les nids de poule.

Des années avant que Google ne soit en mesure de déplacer sa « Time Machine » vers Google Maps sur les smartphones mobiles, le Wall Street Journal a créé une vidéo montrant l’utilisation de cette fonctionnalité.