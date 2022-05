Google Drive prend désormais en charge les raccourcis clavier copier-coller

Google Drive a gagné une nouvelle capacité, qui sera super pratique si vous utilisez la plateforme sur un ordinateur de bureau. Google a introduit la prise en charge des raccourcis clavier, qui vous permettront désormais de copier et coller facilement du contenu et de gérer vos fichiers avec plus de facilité.

Vous pourrez désormais utiliser les raccourcis clavier « Ctrl + C », « Ctrl + V » et « Ctrl + X » sur Google Drive sur votre PC. Sur Mac, vous pouvez utiliser « ⌘ + C » pour copier, « ⌘ + V » pour coller et « ⌘ + X » pour couper.

Cela vous aidera à sélectionner plusieurs fichiers et à les envoyer facilement à différents emplacements sans avoir à effectuer un processus en plusieurs étapes à l’aide de la souris. Vous pouvez utiliser ces raccourcis clavier pour déplacer des fichiers vers d’autres emplacements dans Drive ou à travers plusieurs onglets dans Google Chrome.

Google a également révélé que lors de la copie d’un fichier Drive particulier, le lien et le titre du fichier seront également copiés afin que vous puissiez facilement les coller dans un document ou un e-mail si nécessaire.

Google Drive prendra également en charge les raccourcis « Ctrl + C » et « Ctrl + Shift +V », qui vous aideront à créer des raccourcis dans le Drive pour éviter la duplication des fichiers. Cela permettra de libérer de l’espace sur Drive, qui peut être limité si vous ne possédez pas de plan d’abonnement Google One.

Un raccourci très utile

En outre, un autre raccourci clavier — « Ctrl+Enter » — vous permettra d’ouvrir de nouveaux fichiers et dossiers dans un nouvel onglet. Cette fonctionnalité sera utile lorsque vous devrez ouvrir plusieurs dossiers et fichiers en même temps ou utiliser différents onglets pour gérer des fichiers dans différents emplacements de dossier.

La prise en charge des raccourcis clavier dans Google Drive commencera à toucher tous les utilisateurs et les clients de Google Workspace, à partir du 1er juin.