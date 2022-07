Microsoft Edge va faciliter le passage d’un profil à l’autre en toute simplicité

Le travail hybride devenant de plus en plus populaire auprès des employés du monde entier, la nécessité de veiller à ce que les vies professionnelle et personnelle ne se chevauchent pas trop est devenue primordiale pour de nombreuses entreprises.

La manière dont Edge détectera la différence entre un lien personnel et un lien professionnel n’est pas mentionnée, et la fonctionnalité est toujours répertoriée comme étant en cours de développement pour le moment, mais sa date de disponibilité générale est fixée à juin 2022, ce qui signifie que les utilisateurs ne devront pas attendre trop longtemps.

Une nouvelle fonctionnalité de Microsoft Edge permettra de basculer automatiquement les profils des utilisateurs entre les profils professionnels et personnels , offrant ainsi aux utilisateurs davantage de flexibilité et de confidentialité lorsqu’ils utilisent Edge.

Le passage entre un profil professionnel et un profil personnel dans votre navigateur va devenir beaucoup plus facile grâce à une nouvelle mise à jour de Microsoft Edge.