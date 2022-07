L’Apple Watch Series 8 se dévoile dans de superbes images conceptuelles

Nous nous attendons à une grande année pour l’Apple Watch puisque Cupertino devrait, selon les rumeurs, dévoiler trois nouveaux modèles cet automne, dont une nouvelle SE et pour la première fois un modèle robuste, mais si c’est le modèle phare Apple Watch Series 8 qui vous intéresse, ces rendus de concept montrent ce à quoi il pourrait ressembler de la meilleure façon.

Le designer @ld_vova partage sa vision d’une Apple Watch Series 8 modernisée avec un écran plus carré, tout en gardant le fond arrondi pour une tenue plus confortable sur la main et pour une compatibilité parfaite avec les bracelets existants.

First look at Apple Watch Series 8 packed with powerful innovations and the new design. Made by @ld_vova (Volodyk Design)

La plus grande différence par rapport à l’Apple Watch Series 7 actuellement en vente est que ce concept prévoit que le verre de la face avant passe d’une forme incurvée à une forme entièrement plate. Les bords de l’écran sont également représentés comme étant encore plus fins, et si cela se concrétise, l’Apple Watch S8 fera partie des montres ayant le meilleur rapport écran/corps.

Des photos conceptuelles antérieures diffusées par d’autres artistes suggéraient qu’Apple adopte des coins plus nets à la fois en haut et en bas, mais ce nouveau concept semble plus proche de la réalité, car avoir une forme arrondie sur le bas de la montre semble de la plus haute importance pour le confort. Vous pouvez également voir des ouvertures sensiblement plus grandes pour le haut-parleur sur la gauche, et vous pouvez repérer la familière couronne numérique et le bouton sur le côté droit.

En termes de capteurs, nous ne nous attendons pas à voir des changements radicaux dans la Series 8. Elle mesurera toujours votre fréquence cardiaque et votre saturation en oxygène dans le sang, mais les mesures de la température, de la glycémie et de la pression artérielle sur lesquelles Apple travaille, selon les rumeurs, ne sont pas attendues sur la Series 8.