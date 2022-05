Build 2022 : Microsoft lance Power Page, du low-code pour le développement Web intuitif

Microsoft fait évoluer la famille Power Platform. Comme le prévoyait la rumeur, à l’occasion de la conférence Build 2022, Microsoft annonce le changement de nom des portails Power Apps en Power Pages. Power Pages est désormais le 5e membre de la famille Power Platform et sera une offre autonome au sein du portefeuille Power Platform.

Avec ce changement de marque, Power Pages bénéficie d’une nouvelle expérience utilisateur et de nouvelles fonctionnalités. Surfant sur la vague d’enthousiasme pour les solutions « no-code/low-code », Microsoft a annoncé aujourd’hui Power Pages, un produit autonome au sein du portefeuille Power Platform de l’entreprise pour la création de sites Web commerciaux.

« En tant que nouveau produit autonome, Power Pages permet à quiconque, quel que soit son bagage technique, de disposer d’une plateforme efficace pour créer des sites Web modernes, sécurisés et alimentés par des données », a déclaré Sangya Singh, vice-présidente des portails Power Apps chez Microsoft, dans un article de blog. « En plus d’être low-code, Power Pages va bien au-delà des anciennes capacités des portails pour permettre aux organisations de toute taille de créer en toute sécurité des sites Web avec de nouvelles fonctionnalités esthétiques passionnantes et des capacités avancées de personnalisation avec une extensibilité pro-dev ».

Microsoft fait valoir que les intégrations de Power Pages avec ses services existants constituent le principal facteur de différenciation. Par exemple, Power Pages s’associe à Visual Studio Code, GitHub, l’interface de ligne de commande de Power Platform et Azure DevOps pour permettre aux utilisateurs plus avancés d’automatiser les flux de travail de développement (par exemple, en téléchargeant et en chargeant des projets) et de tirer parti des pratiques CI/CD. Power Pages permet également aux utilisateurs de mettre en œuvre des contrôles d’accès basés sur les rôles et des pare-feu d’applications Web sur Azure, et de collecter et partager des informations commerciales avec les visiteurs du site depuis la plateforme Dataverse de Microsoft.

Parmi les autres points forts, citons le studio de conception Power Pages, qui fournit des outils pour styliser, configurer et publier des mises en page et des pages avec du texte, des vidéos, des images, ainsi que des formulaires et des listes de données commerciales.

Des outils « no-code/low-code »

Le hub des templates propose des sites Web prêts à l’emploi pour des cas d’utilisation tels que la planification, l’inscription et la soumission d’applications, tandis que le « learn hub » héberge des guides et des didacticiels sur la façon de créer des sites Web, de modéliser des données commerciales et de travailler avec des composants de code.

« Les gens pensent souvent que le développement Web à faible code est utile pour des projets de base comme un site pour présenter le profil d’une entreprise ou un site de blog. Power Pages est une plateforme d’entreprise permettant de créer des solutions qui optimisent le flux de travail avec un public externe comme les clients, les partenaires et les membres de la communauté », poursuit Singh.