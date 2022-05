Les portails Power Apps sont rebaptisés Power Pages

À l’approche de la conférence des développeurs Build qui se tiendra à la fin du mois, le projet de Microsoft de rebaptiser les portails Power Apps en Power Pages a fait l’objet d’une fuite en ligne.

Comme l’a rapporté ZDNet et repéré pour la première fois par l’utilisateur de Twitter WalkingCat, plusieurs références aux nouveaux Power Pages du géant du logiciel ont été repérées en ligne, y compris une vidéo expliquant « Comment créer un formulaire avec Microsoft Power Pages ». Sur la base de l’une des URL référencées dans les présentations fuitées, il est désormais clair que Power Pages est le nouveau nom des portails Power App de Microsoft.

Selon un document d’assistance de Microsoft, le portail Power App est un constructeur de sites Web et une plateforme d’hébergement Web permettant de créer et de lancer rapidement des sites Web axés sur les entreprises. Ce qui rend ces sites plus faciles à créer est le fait que les portails Power App utilisent un code faible ainsi que des modèles personnalisables.

En plus des fuites sur Power Pages trouvées en ligne, Microsoft lui-même a fait référence à sa nouvelle offre dans un récent article de blog Microsoft Dynamics qui a depuis été supprimé. Dans ce dernier, le géant du logiciel a déclaré qu’il ajoutait la prise en charge de la recherche Dataverse aux portails Power Apps/Power Pages, ce qui permettra aux utilisateurs d’accéder au service de recherche déjà utilisé par les applications orientées modèle.

Pendant ce temps, dans une offre d’emploi pour un ingénieur logiciel principal, Microsoft a fait l’éloge des portails Power Apps et a fourni quelques exemples de sites récents réalisés à l’aide du service, en disant : « Power Apps Portals est en train d’émerger comme l’une des capacités à croissance rapide de Power Platform pour les grandes organisations, les établissements scolaires et les gouvernements du monde entier pour concevoir et lancer rapidement des sites Web externes centrés sur les données. Parmi les exemples de sites alimentés par Power Apps Portal, citons les services de gouvernement à citoyens tels que le calendrier de vaccination COVID-19, les services 311 pour les citoyens et les sites FAQ pour les citoyens ».

Une annonce à la Build 2022

Outre les services de gouvernement pour les citoyens, les portails Power Apps ont également été utilisés pour créer des sites pour les retours clients en libre-service, les enregistrements de garantie de produits, les inscriptions à des cours, le traitement des demandes et l’onboarding.

Nous devrons attendre la conférence Microsoft Build 2022 pour entendre Microsoft annoncer le changement elle-même, mais attendez-vous à ce que l’entreprise présente encore plus d’utilisations de Power Pages lors de son prochain événement virtuel.