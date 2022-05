Apple aurait choisi un nouveau fournisseur pour la caméra frontale de l’iPhone 14

La série d’iPhone 14 devrait être livrée avec des spécifications de caméra frontale grandement améliorées et, selon un nouveau rapport, Apple va également passer à un nouveau fournisseur.

En avril dernier, le célèbre analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a déclaré que tous les modèles de la série iPhone 14 — l’iPhone 14 de 6,1 pouces, l’iPhone 14 Max de 6,7 pouces, l’iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces — pourraient être dotés d’une meilleure caméra frontale avec autofocus et ouverture plus large f/1.9 pour des images plus nettes et plus lumineuses.

L’agence coréenne ETNews, qui a des antécédents mitigés en matière de fuites concernant Apple, affirme que, pour la première fois, Apple se procurera la caméra frontale auprès d’un fournisseur sud-coréen.

Apparemment, Apple n’était pas satisfait de la qualité de la caméra frontale proposée par ses fournisseurs chinois habituels. De plus, l’ajout de nouvelles fonctions telles que l’autofocus a entraîné une multiplication par trois du coût de la caméra frontale par rapport à l’iPhone 13, ce qui a fait passer sa classification de pièce bas de gamme à composant haut de gamme.

Apple aurait auparavant prévu de commencer à utiliser les caméras frontales du Sud-Coréen LG Innotek à partir de l’année prochaine pour la gamme d’iPhone 15. Néanmoins, LG Innotek aurait commencé à produire en masse des caméras frontales pour la gamme iPhone 14, qui sera vraisemblablement annoncée en septembre aux côtés de l’Apple Watch Series 8 et des AirPods Pro 2.

L’aide de LG Innotek

LG Innotek fournit déjà des caméras arrière à Apple. Les commandes de caméras frontales seront réparties entre LG Innotek et le japonais Sharp, qui était déjà l’un des principaux fournisseurs.

La caméra frontale sera logée dans une encoche sur l’iPhone 14 et 14 Max, et dans une double découpe sur l’iPhone 14 Pro et Pro Max. Il est également fort probable que les modèles Pro soient dotés d’un nouveau capteur photo de 48 mégapixels, ce qui pourrait en faire les meilleurs photophones de l’année.

Les nouveaux modèles seront dotés de 8 Go de RAM et pourraient également être équipés de la connectivité par satellite.