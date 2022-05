La Pixel Watch utilisera un chargeur USB-C

Google fait enfin une smartwatch, la Pixel Watch, et alors que la société a seulement dit que le dispositif verra le jour plus tard dans l’année, la communauté scrute continuellement le Web pour des informations supplémentaires sur ce produit très attendu.

Cette fois, 9to5Google est tombé sur des listes de la FCC qui révèlent trois numéros de modèle, à savoir GQF4C, GBZ4S, et GWT9R. Bien sûr, ceux-ci ne révèlent pas nécessairement beaucoup d’informations à première vue, mais après une inspection plus approfondie, il a été découvert que l’un de ces modèles pourrait être livré avec le Wi-Fi et le Bluetooth, tandis que les deux autres pourraient également disposer d’une connectivité LTE.

Le plus intéressant est que la Pixel Watch pourrait nécessiter un chargeur USB-C. Bien sûr, ce ne serait pas le cas pour l’extrémité qui se connecte à la montre, car l’appareil s’appuiera sur un palet magnétique analogue à celui déjà utilisé par d’autres appareils, notamment l’Apple Watch.

En revanche, le connecteur à l’autre extrémité du câble sera de type USB-C, contrairement aux autres appareils qui continuent d’utiliser l’USB-A. En outre, cela implique que vous pourrez utiliser votre smartphone pour charger la montre. La fonction de recharge sans fil inversée sera probablement aussi une option sur les modèles Pixel 5 et ultérieurs.

Autre information très intéressante, l’un des fournisseurs impliqués dans le projet Pixel Watch n’est autre que la société taïwanaise Compal Electronics. Si vous n’en avez jamais entendu parler, sachez que Compal est un fournisseur de longue date d’Apple qui fabrique l’appareil depuis les Apple Series 1 et 2 il y a de nombreuses années.

Encore des inconnus

Google est jusqu’à présent resté silencieuse sur certaines données essentielles concernant la Pixel Watch, mais sans aucun doute, tout ce silence alimente l’excitation pour un produit qui était initialement censé être lancé il y a plusieurs années. Selon des rapports antérieurs, la Pixel Watch sera dotée d’une batterie d’une capacité 300 mAh. La montre connectée sera apparemment alimentée par la puce Samsung Exynos 9110 vieille de quatre ans, mais cela ne devrait pas être une source d’inquiétude, étant donné que les rumeurs laissent entendre qu’elle sera accompagnée d’un coprocesseur et qu’elle aura aussi probablement plus de RAM et plus de stockage que toute autre montre Wear OS, ce qui devrait aider à accélérer les choses.

Pour l’instant, il vaut mieux ne pas tout prendre pour acquis, d’autant plus que Google peut modifier certaines caractéristiques de la Pixel Watch du jour au lendemain, au cas où elle rencontrerait des problèmes qui seraient trop troublants à gérer sur le long terme.