Google Assistant fait son apparition sur la Samsung Galaxy Watch 4

Samsung vient d’annoncer que Google Assistant est maintenant disponible sur la Galaxy Watch 4, quelque chose qui est parfaitement logique étant donné que l’appareil fonctionne sous Wear OS.

Nous savions depuis un certain temps que cette sortie était censée se produire, en particulier parce que la société elle-même a teasé Google Assistant sur la Galaxy Watch 4, mais aucune autre précision sur la date de sortie n’a jamais été fournie.

Mais le passage de Tizen à Wear OS a évidemment ouvert la voie à Google Assistant pour qu’il se sente chez lui sur la Galaxy Watch 4, donc l’annonce d’aujourd’hui n’est pas nécessairement une grande surprise. Le teaser officiel a été déployé le mois dernier, et maintenant Samsung précise que la fonctionnalité devient disponible pour les premiers utilisateurs dans une série de pays, y compris la France. Cependant, le déploiement semble se faire par étapes.

Les utilisateurs qui souhaitent obtenir Google Assistant sur leur smartwatch Samsung doivent télécharger l’application sur le Google Play Store. De là, vous pouvez trouver Google Assistant et l’installer comme vous le feriez pour n’importe quelle application WearOS.

Samsung note que cela permettra à ceux qui possèdent une montre Galaxy Watch 4 de recevoir des réponses rapides à leurs questions et de faire exécuter certaines tâches en déplacement. En outre, avec Google Assistant, vous serez en mesure de régler un minuteur ou une alarme sur votre Galaxy Watch 4, de contrôler certains produits de maison connectée tels que vos lumières, et de rechercher sur Google les cours de la bourse, les résultats sportifs, les dernières conditions météorologiques, et bien plus encore.

Bixby et Google Assistant

« Samsung Electronics et Google ont construit conjointement une plateforme Wear OS unifiée qui crée une connexion transparente entre les appareils Android. La plateforme est livrée avec Google Play, qui donne aux utilisateurs l’accès à certaines des applications et services les plus populaires de Google, notamment Google Maps, Google Pay et YouTube Music », a déclaré Samsung aujourd’hui. « À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs de la Galaxy Watch 4 pourront également télécharger Google Assistant sur leurs appareils gagnant l’accès à des interactions vocales rapides et plus naturelles, des réponses rapides aux questions et une aide en déplacement. Avec l’accès à la fois à Bixby et à Google Assistant, les consommateurs auront accès à des fonctionnalités d’assistant vocal plus avancées directement depuis leur poignet ».

Pour ce que cela vaut, Samsung travaille déjà sur la Galaxy Watch de nouvelle génération, car un nouveau modèle devrait voir le jour au cours de l’été, très probablement en août.