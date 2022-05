AMD annonce ses processeurs de bureau Ryzen 7000 avec la nouvelle architecture Zen 4

by

Après avoir annoncé ses processeurs de la série Ryzen 6000 et ses nouveaux GPU plus tôt dans l’année, AMD vient officiellement d’annoncer ses prochains processeurs de bureau de la série Ryzen 7000 lors du salon virtuel Computex 2022 à Taiwan. Ces nouveaux processeurs visent à concurrencer les derniers processeurs Core 12e génération d’Intel sur le marché.

Les nouveaux processeurs de bureau de la série Ryzen 7000 sont censés offrir une amélioration de 15 % des performances en mode single-thread par rapport à ses prédécesseurs. Ils seront basés sur la technologie de processus de 5 nm de TSMC, ce qui en fait les premiers CPU de bureau construits sur cette technologie. À titre de référence, les derniers CPU Alder Lake de 12e génération d’Intel sont construits sur le nœud de 10 nm.

Ces processeurs peuvent atteindre 5,5 GHz et offrent deux fois plus de cache L2 par cœur, tout comme le Ryzen 7 5800X3D avec la technologie 3D V-Cache pour offrir des performances de jeu extrêmes sur les PC. Le passage de l’architecture Zen 3 en 7 nm au processus N5 en 5 nm signifie également que les cœurs consommeront moins d’énergie tout en offrant des fréquences plus élevées.

De plus, AMD a ajouté un moteur graphique basé sur RDNA 2 à ses processeurs de la série Ryzen 7000. Ce changement sera le bienvenu pour les joueurs, car les CPU seront livrés avec une carte graphique dédiée et performante pour faire tourner les titres AAA. La société a présenté un modèle de préproduction d’un CPU Ryzen 7000, fonctionnant à une vitesse d’horloge de 5,5 GHz pendant toute la durée du jeu de Ghostwire, un titre AAA. Le processeur a fourni des performances 30 % plus rapides que le Core i9-12900K d’Intel dans une tâche de rendu multicoeurs de Blender.

Les processeurs de la série Ryzen 7000 prendront également en charge les dernières technologies de mémoire et de connectivité, notamment la RAM DDR5 et le stockage PCIe 5.0. Selon AMD, la société s’est également associée à Phison pour développer les SSD PCIe 5.0 de nouvelle génération qui offrent des performances 60 % plus rapides que les SSD PCIe 4.0.

Une nouvelle carte mère

Pour supporter les nouveaux processeurs, AMD a également annoncé sa nouvelle gamme de cartes mères basées sur les processeurs de la série Ryzen 7000 et offrant jusqu’à 24 voies de stockage PCIe 5.0. La plateforme AMD Socket AM5 se décline en trois configurations : X670E (Extreme), X670 et B650.

Alors que le X650 Extreme prendra en charge la norme PCIe 5.0 pour tous les périphériques embarqués, le X670, de niveau intermédiaire, ne prendra en charge la norme PCIe 5.0 que pour la carte graphique et le stockage. Quant à la B650, destinée aux petits budgets, elle ne supportera PCIe 5.0 que pour le stockage.

AMD a confirmé que ses tout nouveaux modèles de cartes mères intégrant les processeurs Ryzen 7000, la prise en charge de PCIe Gen 5 et la RAM DDR5 à double canal seront disponibles auprès de constructeurs tels que ASUS, Gigabyte, MSI, Biostar et Asrock. Il est également révélé que les SSD PCIe 5.0 seront disponibles auprès de marques comme Crucial, Phison et Micron. Bien que la société n’ait pas donné de calendrier de lancement exact pour ses produits à venir, elle a confirmé qu’ils seront disponibles cet automne.