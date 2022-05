Les photos du DJI Avata suggèrent que le drone d’intérieur va prendre son envol

Le DJI Mini 3 Pro vient tout juste d’arriver, mais les rumeurs se multiplient selon lesquelles le roi du drone se prépare à sortir une caméra volante d’intérieur. Eh bien, cela semble maintenant de plus en plus probable, grâce aux premières images divulguées de ce drone.

Le DJI Avata, comme il devrait s’appeler, semble être un drone de type « cinewhoop » avec des hélices de 3 pouces, selon les images publiées sur Twitter par @OsitaLV et @DealsDrone.

Les drones cinewhoop sont généralement de petits modèles avec des protections d’hélice intégrées qui sont conçus pour voler dans des espaces étroits et intérieurs, vous permettant de créer des plans flottants de type steadicam. Et les images divulguées montrent ce qui semble être un drone de la marque DJI qui correspond à ce projet.

Mais si ces images ressemblent à certains rendus que nous avons vus, elles montrent également un design qui serait nettement différent de la gamme actuelle de DJI. Les drones DJI suivent généralement un schéma de couleurs grises, alors que les photos montrent un drone avec un châssis en plastique noir et un design qui est typique des drones cinewhoop actuels.

Néanmoins, le module de la caméra frontale porte certaines marques de DJI et les logos sur le dessus et le dessous semblent authentiques. Il est possible que ces photos montrent un premier prototype plutôt que le produit fini, mais les preuves s’accumulent que DJI se prépare effectivement à se lancer dans l’un des rares espaces de drones qu’elle n’a pas encore conquis.

Un véritable marché

Les deux éléments clés que DJI pourrait apporter aux drones cinewhoop — des modes de vol automatisés et une caméra de haute qualité — ne sont pas vraiment montrés dans ces fuites. Les images montrent un drone avec une grande batterie et une petite caméra inclinable, bien qu’il ne soit pas clair si cette dernière sert à filmer des vidéos ou à envoyer un flux vers des lunettes FPV.

Quoi qu’il en soit, il s’agit certainement d’un concept tout-en-un intéressant pour ceux qui cherchent à filmer des vidéos dynamiques en intérieur lors d’événements — et s’il suit la tendance des récents communiqués de DJI, nous pouvons nous attendre à voir beaucoup plus de fuites dans la course à son lancement supposé entre juillet et août.

Actuellement, le drone le moins cher de DJI est le DJI Mini SE, mais le DJI Avata semble être un croisement entre le DJI FPV et un drone moins cher comme le Ryze Tello (qui est basé sur la technologie de vol de DJI). Cela signifie qu’il pourrait s’agir d’une tentative de mettre à la portée du grand public des drones FPV de type cinewhoop, ou d’une « steadicam » flottante pour les YouTubers qui cherchent à créer des scènes dynamiques.