Le OnePlus Nord 2T arrive avec une charge rapide de 80 W et un prix de milieu de gamme

OnePlus a finalement lancé le smartphone Nord 2T dont nous entendons parler depuis un certain temps. C’est le successeur du OnePlus Nord 2 de l’année dernière et aussi le premier smartphone à être alimenté par le chipset Dimensity 1300 de MediaTek, qui a récemment été annoncé.

Le OnePlus Nord 2T ressemble à son prédécesseur, mais avec de gros blocs de caméras à l’arrière. Il dispose également d’un écran poinçonné placé dans les coins, s’étendant sur 6,43 pouces, à nouveau comme le Nord 2. Il s’agit d’un panneau Fluid AMOLED avec une résolution d’écran full HD+, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et la prise en charge de HDR10+.

En parlant de ses entrailles, comme mentionné précédemment, le OnePlus Nord 2T est le premier smartphone au monde à arriver avec le chipset Dimensity 1300. Le chipset Dimensity 1300 est associé à jusqu’à 12 Go de mémoire vive (RAM) et 256 Go de stockage, qui sont les choix habituels pour un smartphone OnePlus.

Il y a trois caméras à l’arrière, dont une caméra principale de 50 mégapixels avec un capteur Sony IMX766 et OIS, un objectif ultra-large de 8 mégapixels avec EIS, et un capteur N&B de 2 mégapixels. Une caméra frontale de 32 mégapixels avec un capteur Sony IMX615 et EIS est également incluse. Il y a un certain nombre de fonctionnalités de la caméra à essayer comme le mode Nightscape, la vidéo AI Highlight, le HDR, les vidéos au ralenti jusqu’à 96 fps, la vidéo à double vue, le mode Portrait, et plus encore.

Une grosse charge rapide

L’appareil obtient la capacité d’effectuer des tâches à l’aide d’une batterie d’une capacité de 4 500 mAh. La batterie se vante d’un support à la charge rapide de 80 W, ce qui en fait le troisième smartphone OnePlus à prendre en charge cette capacité. Il fonctionne sous OxygenOS 12 basée sur Android 12 (promet 3 ans de mises à jour logicielles). Et étonnamment, le Nord 2T conserve également le curseur d’alerte utile et très apprécié, quelque chose qui a manqué sur les smartphones OnePlus récemment lancés.

En outre, le nouveau smartphone de la gamme Nord est équipé d’un moteur linéaire à axe X, de doubles haut-parleurs stéréo, d’un capteur d’empreintes digitales incrusté à l’écran, d’un support NFC et 5G, ainsi que d’options de connectivité telles que le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, le Bluetooth 5.2, le port USB Type-C et les doubles emplacements SIM.

Prix et disponibilité

Le OnePlus Nord 2T sera disponible dès le 24 mai, les précommandes débutant dès aujourd’hui sur OnePlus.com. L’appareil sera proposé à 429 € en version 8 Go de RAM + 128 Go de stockage et à 529 € en version 12 + 256. Il sera disponible sur OnePlus.com ainsi que chez Orange, Bouygues Télécom, FNAC, Darty, Amazon et Leclerc.

En outre, OnePlus a introduit le Nord CE 2 Lite 5G et les écouteurs Nord Buds.