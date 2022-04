Le SoC MediaTek Dimensity 1300 5G est lancé, on devrait le voir avec le OnePlus Nord 2T

MediaTek a ajouté un autre chipset mobile 5G à sa gamme Dimensity avec le lancement de son nouveau SoC Dimensity 1300. Le chipset succède au Dimensity 1200 de l’année dernière et est basé sur la même architecture 6 nm de TSMC. C’est un processeur octa-core et il est livré avec quelques améliorations significatives par rapport à son prédécesseur.

Le nouveau SoC MediaTek Dimensity 1300 est doté de 8 cœurs, dont 4 ARM Cortex-A78. Parmi ceux-ci, il y a un cœur « Ultra » cadencé à 3 GHz, tandis que les trois autres sont des cœurs « Super » cadencés à 2,6 GHz. Le chipset est également doté de 4 cœurs d’efficacité Cortex-A55 cadencés à 2 GHz. Pour les performances graphiques, le processeur est équipé d’un GPU ARM Mali-G77 MC9 à 9 cœurs.

MediaTek indique également que son dernier chipset est doté de la toute dernière technologie de jeu HyperEngine 5.0, qui constitue une mise à niveau par rapport au SoC Dimensity 1200. La société précise que la dernière technologie de jeu apporte plusieurs fonctionnalités exclusives comme AI-VRS, Wi-Fi/Bluetooth Hybrid 2.0, et des améliorations pour les écouteurs entièrement sans fil, grâce à la technologie Bluetooth LE Audio avec Dual-Link True Wireless Stereo Audio.

Le nouveau SoC Dimensity 1300 est également doté d’une APU 3.0 à 6 cœurs pour fournir des capacités d’IA améliorées. En outre, le chipset prend en charge l’Imagiq Camera de la société, qui offre une capture d’image améliorée en basse lumière et une gamme dynamique 40 % plus grande dans la capture vidéo 4K HDR qu’une vidéo 4K HDR standard. Quant à l’écran, il prend en charge un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 168 Hz, une résolution d’écran maximale de 2 520 x 1 080 pixels et la lecture vidéo améliorée MiraVision.

Prise en charge de la 5G

En outre, le chipset est doté d’un modem 5G intégré pour offrir des performances 5G NR ultrarapides, une double capacité SIM 5G et une agrégation de porteuses 5G en duplex mixte. De plus, il est également doté de deux modes 5G spéciaux, dont un « 5G Elevator Mode » et un « 5 G HSR Mode ». Il prend également en charge les dernières technologies Wi-Fi 6 et Bluetooth version 5.2, la RAM LPDDR4x et le stockage UFS 3.1.

Maintenant, pour en venir aux smartphones qui seront équipés du dernier chipset Dimensity 1300, le prochain OnePlus Nord 2T devrait être l’un d’entre eux. Le chipset est pressenti pour faire ses débuts avec ledit appareil dans les semaines à venir, et d’autres appareils à suivre plus tard dans l’année.