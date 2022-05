La nouvelle station d’accueil USB-C de Anker permet aux utilisateurs de Mac M1 d’utiliser trois écrans

Étant donné que les modèles Mac M1 ne peuvent techniquement prendre en charge qu’un seul écran externe, la station d’accueil pourrait être une solution solide pour ceux qui ont besoin de plus de surface d’écran . Gardez simplement à l’esprit les limitations de bande passante et de résolution.

La station d’accueil elle-même est de couleur argentée et mesure environ 17,78 cm de large et 7,62 cm de profondeur, ce qui en fait une option portable que vous pouvez glisser dans un sac .

Les résolutions et les taux de rafraîchissement sont limités en fonction de la configuration de l’écran que vous choisissez. Par exemple, la station d’accueil ne peut faire fonctionner un écran 4K qu’à 30 Hz. Un deuxième écran sera limité aux résolutions 2K à 50 ou 60 Hz, en fonction de votre configuration exacte. Une deuxième limitation clé est que vous devrez avoir le logiciel DisplayLink installé pour que votre MacBook M1 puisse sortir sur autant d’écrans externes, et l’expérience avec les précédents hubs suggère que les résultats peuvent être capricieux.