Les utilisateurs de Google Photos peuvent désormais ... supprimer des photos !

Le problème de l’application Google Photos Android a été une partie largement acceptée de l’expérience de l’application pendant des années et Google lui-même était au courant du problème. Comme le souligne Android Police, le chef de produit Google Photos, David Lieb, a répondu à un tweet sur le problème en 2019, en mentionnant que l’équipe derrière l’application travaillait sur un correctif. Près de trois ans plus tard, le correctif a finalement été mis en ligne, mais le problème demeure.

